焦点：美国税改靴子落地 面向美国市场的欧企或有苦有乐

路透伦敦12月21日 - 美国税改举措可能有利于面向美国市场销售的欧洲企业。对于其他企业而言，此举可能意味着威胁。

2017年12月20日，美国华盛顿，美国总统特朗普与共和党议员庆祝税改议案通过。REUTERS/Jonathan Ernst

美国国会周三通过议案，将美国企业税率从35%降至21%，如此大幅减税可能会提高美国企业的获利。

这项调整或也惠及部分欧洲企业，投资银行已经迅速指出这一点。摩根大通已向客户推荐41只有可能受益最大的欧股。

据汤森路透数据，泛欧Stoxx 600指数成分企业中，逾六分之一公司的北美营收比重超过了三分之一。

有31家成分股企业逾一半的营业额都来自美国市场。数据显示，其中19家为英国企业，包括Ashtead(AHT.L)、科巴姆(Cobham)(COB.L)、Ferguson(FERG.L)、美捷特(Meggitt)(MGGT.L)和Melrose(MRON.L)这些比较具有代表性的建筑和企业，都大举布局美国市场。

图表：美国业务营收占很大比重的欧洲公司 reut.rs/2Bh1Jsj

Liberum的分析师表示，设备租赁公司Ashtead可能因税改受到“重大影响”，该公司2016年86%的营收来自旗下的美国部门Sunbelt。

Ashtead对分析师表示，预计有效税率将从34-35%降至23-25%，Liberum当前对2020年Ashtead的获利预估将受到15%的提振。

建筑和管道供应商Ferguson有78%的营收来自美国，德意志银行的分析师认为该公司也将获益，不过12月初Ferguson公布季报时表示，税改使其税率下降的幅度不会超过四个百分点。

InterContinental Hotels(IHG.L)(58%营收来自美国)周四表示，其税率将下降4-9个百分点，而且在该议案签署成为法律的财年会从一项“特殊”税收抵免中受益。

在美国税改议案接近最终通关之际，很多在美国有业务的欧洲公司股价都强劲上涨。但摩根资产管理的全球市场策略师Mike Bell表示，分析师们在将税改影响纳入2018年公司获利预估方面相当缓慢。

但并不是所有在美国经营业务的欧洲企业都将受益。

美国飞机生产商波音(BA)N>称，公司现在的税率将更接近全球竞争对手，这有助于增强其竞争力。波音的主要竞争对手是欧洲空中客车(Airbus,空中巴士)(AIR.PA)。

摩根士丹利称，美国税改有可能使法国餐饮服务公司索迪斯(Sodexo)(EXHO.PA)的息税前利润(EBIT)提高6%，但摩根士丹利认为索迪斯的英国对手康帕斯(Compass)已拥有比索迪斯更低的美国税率，因此将“受益不大”。索迪斯有61%的EBIT来自美国。

瑞银集团(UBS)的分析师Daniel Ekstein说，该公司收到很多提问，都是有关荷兰零售商阿霍德德尔海兹(AD.AS)能否从美国税改中受益。

阿霍德德尔海兹有62%的营收来自美国，这家零售商的税率已经较低，在24%左右，这意味着该公司的美国同业可能受益更多，可能导致零售行业价格下降。

“如果美国食品零售行业税率平均下调5%，我们认为中期内商品价格将下降5%，而不是食品零售商的利润率提高5%，”他在客户报告中说。(完)