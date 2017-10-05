美国预算赤字问题可能是特朗普税改计划的一大阻碍

路透华盛顿10月4日 - 对总统特朗普和国会共和党高层提出的税改计划来说，美国预算赤字是一项重大阻碍。税改计划提出一周后，一位持鹰派看法的参议院要员表示，若财政缺口扩大，他将不再支持税改。

从加强基建到增加军力提议，美国预算赤字长期以来都使新的重大联邦支出计划受限；如今轮到特朗普的税改计划受到威胁。

“在我看来，政府已经在逃避问题。我认为一些制定税收的人士已经在逃避问题...我看到的缺乏勇气，令我沮丧，”参议员科克(Bob Corker)表示。

一个主要问题是，美国联邦政府一直陷于赤字状态，年度赤字达5,500亿美元，而且国家债务超过20万亿(兆)美元。

根据上周公布的共和党税改计划，将减税多达6万亿美元，这会令联邦收入大幅减少。但该计划并没有提出相应的支出削减措施。因此，特朗普寻求的减税举措本身，将大幅提高预算赤字并加重债务负担。

政府已经表示，要想弥补收入损失，必须具备两件事。一是经济增长带来新的税收收入。对此各方预估不同，共和党预计减税推动经济更强劲 增长，并带来收入极大增加。

“虽然政策制定者准备今年秋季解决税改问题，但有些人已经提议放弃真正的改革，转而仅仅聚焦于减税。针对减税将导致公共债务膨胀的反 对观点，减税派表示通过扶助经济更快增长，减税能够实现自我补偿，” 华盛顿非营利组织Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB )表示。

“不过，这种说法是错误的，”该组织在声明中称。

防止赤字扩大的另一个办法是，美国国会取消某些税收优惠从而给政府增加新的收入，来弥补特朗普提议的对企业和富裕家庭大幅减税造成的 收入损失。

议员表示，这种办法至少需要增加4万亿美元的收入，但每项联邦税收优惠措施都有特定的利益团体加以维护，这是不小的挑战。(完)