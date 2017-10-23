焦点：美国参议院共和党领袖及白宫致力于年底前提出税改议案

路透华盛顿10月22日 - 美国参议院共和党领袖和白宫预算主管周日表示，希望在年底前就共和党的税改方案采取行动；同时他们对为大幅减税买单的选项持开放态度。

资料图片：2013年10月，华盛顿，美国国会大厦外景。REUTERS/Jonathan Ernst

总统特朗普的税改计划承诺最多减税6万亿美元，但将让联邦赤字在未来十年增加1.5万亿美元。民主党人士抨击该方案等于是对富人和企业送上大礼，而让赤字大幅膨胀。

共和党人士自设的在年底前进行税改的期限逼近，目前尚未提出议案。共和党议员对减税的内容及如何弥补减税造成的影响分歧很大。

白宫官员表示，特朗普与共和党众议员周日举行一场电话会议，当中讨论了税改问题。

特朗普亦料将在周二前往国会山，与共和党参议员共进午餐讨论政策，其中税改计划是首要议题。

白宫预算管理局局长马瓦尼称，白宫并不指望国会所制定的减支能足以抵销减税给财政收入造成的影响。

“3月时我们在预算中删减了540亿美元的非必需性开支，迄今国会只接受了其中约40或50亿(美元)，”马瓦尼在CBS的“Face the Nation”节目中说道。“我们无法通过减支来实现预算平衡。”

参议院共和党领袖麦康奈尔表示，共和党税改计划所预估的整体经济增长，将可抵消掉减税的影响。

麦康奈尔长期以来认为减税对税收的影响应该力守中性，他在美国有线电视新闻网(CNN)的“State of the Union”节目上被问到他是否已放弃这个立场时，麦康奈尔称：“不。我们没有。因为这一积极促进增长的税改能带来何等的增长，我们的预估还是相当保守的。”

**重大抉择**

美国参议院周四批准了2018财年的预算议案，总统特朗普的税制改革清除了一道重要障碍，为共和党在无需民主党的支持下通过减税方案铺路。

上周在白宫参加参议院财务委员会会议的民主党人Sherrod Brown称，在税改议案方面特朗普面临重大抉择。Brown表示，特朗普可选择与民主党人合作，帮助中产阶级并保留美国的就业，或者选择与亿万富豪们共进退。

马瓦尼称，他听说众议院可能迅速行动，接受参议院的修正案，节省10-12个立法日。他对福克斯周日新闻(Fox News Sunday)表示，如果众议院本周审议这些措施，“必将朝着真正通过成为法律迈出更大、更快的步伐”。

麦康奈尔还对福克斯表示，预计国会将在年底前通过税改立法。

据《华尔街日报》周五报导，麦康奈尔不愿透露他是否愿意支持共和党正在考虑的提议，即设置退休金缴款上限。

麦康奈尔对CNN表示：“我们刚刚启动法案的起草程序，现在预测各种细节还为时过早。”

马瓦尼表示，对于众议院议长莱恩(Paul Ryan)提出的增设最高税率的观点，白宫“不置可否”。

马瓦尼说：“这对我们来说并不是什么大事。如果众议院需要加入这一条款才能通过重要的税改法案，那很好；如果不加，也很好。”(完)