焦点：特朗普承诺广受欢迎的退休金计划不变 希望年底前通过税改

路透华盛顿10月23日 - 美国总统特朗普周一排除了通过限制一项广受欢迎的延税退休金储蓄计划、以支持其全面减税政策的可能性；他还就针对最富有美国人增设最高档所得税率提出了质疑。

资料图片：2015年10月，美国密西根州，菲亚特克莱斯勒旗下沃伦卡车组装厂的工人们换班。REUTERS/Rebecca Cook

这项可能被缩减的401(k)计划实施已有近40年，已帮助数以百万计的工人增加储蓄作为退休金。特朗普竞选总统时承诺进行重大税改，但其中许多重要细节迄今尚未敲定，该计划就是其中之一；特朗普希望由共和党人控制的国会能在年底前通过税改方案。

“你们的401(k)不会有变，”特朗普在推文中称。“这项一直都很棒而且广受欢迎的中产阶级减税计划运作良好，所以不会有变动。”

据资产管理公司领航(Vanguard)最近的一项研究，逾9,400万美国人都参加了401(k)等约定提存计划(defined contribution plans)。此类计划涉及的总资产规模超过7万亿(兆)美元。

确保税改方案获得国会批准对特朗普来说至关重要。自1月就任以来，特朗普还未能取得任何重大立法胜利，包括去年竞选时承诺的医保改革。

白宫称需要实行减税以促进经济增长并创造就业，不过最近几周对减税会危及美国长期财政健康的观点有些敏感。

基于上个月公布的计划概要，独立专家得出结论，公司与收入最高人群将受益最多，而许多高收入中产阶级的税率则会上升。

**增设税率**

有迹象显示，共和党人在税改蓝图中可能针对高收入人群增设第四档税率。该蓝图计划原计划将现有的七档税率减少为三档。

增设第四档税率的想法是由美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)提出。

在周一接受福克斯商业电视网(Fox Business Network)的访问时，特朗普似乎为这一想法泼下冷水。

“这可能不会发生，”特朗普说：“能让我这样做的唯一原因...是我感觉中产阶级没有获得合理的照顾。”

政府还面临投资者希望通过税改法案的压力。对于大幅减税的预期在特朗普就任总统第一年带动股市大涨，标准普尔500指数.SPX涨幅超13%。

该指数上周每个交易日均刷新纪录高位，但周一回落。

摩根士丹利投资管理驻芝加哥的基金经理Andrew Slimmon表示：“现在的问题是如果2017年没有进行税改，年末市场是否会出现抛售？”

特朗普将于周二参加共和党参议员的每周政策午餐会。他曾表示，将敦促议员们就税收政策采取行动，而且他认为税改法案能够获得足够支持票。虽然税改的大致情况已经公开，但具体措施尚未披露。

民主党一直敦促特朗普允许他们参与法案的制定过程。共和党的税改蓝图是在没有民主党参与的情况下设计的。前共和党人总统里根于1986年进行的上一次重大税改就获得了民主党的大量参与和支持。(完)