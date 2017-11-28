美国总统特朗普敦促通过税改议案 分析师称赤字将增1.4万亿美元

路透华盛顿11月27日 - 美国总统特朗普周一召集参议院共和党税改议案起草者到白宫，敦促通过全面税改议案。国会财政分析师表示，该议案将使联邦预算赤字在未来10年增加1.4万亿(兆)美元。

由于共和党急于将此议案提交参议院表决，最快可能是在周四进行，无党派的美国国会税收联合委员会(JCT)称其没有时间对议案进行全面分析，但估计议案将使20万亿美元的举债规模扩大。

在与参议院财务委员会主席Orrin Hatch及该委员会另外四名成员会晤前，特朗普在推特上鼓吹税改议案最后的调整将让企业和中产阶级受益更多。

特朗普发表推文称：“减税议案进展良好，获得很多支持。只需稍加调整...中产阶级和就业创造者就能获得更多收益并节省更多开支，而有关税赋流转公司的条款将变得更加简练，真的能够很好地发挥作用！”

参议院多数党党鞭科尔宁(John Cornyn)对记者称，参议院计划本周就税改方案进行表决。

尽管前景乐观，但一些资深议员对于该议案及其对赤字与债务、医保问题和小企业的影响仍有保留意见。

参议院共和党领袖周一未参与会面，税改议案尚未确保获得过关所需的足够赞成票；有六位左右的共和党议员被认为可能投下“反对”票。

以财政政策立场强硬着称的共和党参议员科克(Bob Corker)已经表示，他支持扩大赤字的减税政策，但前提是这些政策必须能帮助推动经济增长，足以带来可抵消赤字的新增税收。

共和党掌控的众议院于11月16日通过自己版本的税改提案。而参议院今年稍早则挡下了共和党打算废除奥巴马医改的努力。

民主党议员有可能就税改提案对特朗普和共和党人针锋相对，他们将该提案称为向富人和大企业派糖。这意味着在参议院仅以52-48席享有微弱优势的共和党人，跑票数不能超过两票，才能推动提案获得通过。(完)