美国德州萨瑟兰泉教堂枪击案造成至少26人死亡（更新版）

（新增记者会内容）

路透德州萨瑟兰泉11月6日 - 美国当局称，一名枪手周日闯入德克萨斯州东南部小镇萨瑟兰泉(Sutherland Springs)的一座教堂开枪，造成至少26人死亡和20人受伤。

嫌犯身穿防弹背心，手持冲锋枪，单独一人闯入威尔逊县萨瑟兰泉的第一浸信会教堂并开枪。萨瑟兰泉位于圣安东尼奥以东约40英里。

执法部门官员在记者会上表示，受害者年龄从5岁到72岁。

这名枪手被指是二十多岁的白人，他开枪后遭当地一居民还击。嫌犯开车逃离现场，稍晚在瓜达卢佩县发现已死亡。

当局称，尚不清楚嫌犯是自杀还是被当地居民击中。

官方没有透露嫌犯身份及其犯罪动机。

不过，纽约时报及其他媒体引述一位没有表明身分的执法官员说，枪手姓名为Devin P. Kelley，是一名26岁的白人。

警方说，嫌犯拿着突击步枪进入教堂之后就开始扫射，受伤者年纪从5岁到72岁都有。

正在日本访问的美国总统特朗普表示，他在关注事态的进展。特朗普正在对亚洲进行为期12天的访问。

当地媒体报导，根据目击者，当地时间上午11:30(1730 GMT)左右，传出约20声枪响，当时正值教堂礼拜。不清楚当时教堂内有多少名礼拜者。

据威尔逊县官员Larry WileyWiley对路透称，嫌犯开枪后驾车逃走，很快在威尔逊县相邻的瓜达卢佩县被警方包围。他不知道枪手是自杀身亡还是被警方击毙。(完)