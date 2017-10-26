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美国商务部长罗斯称美方寻求与中国达成“诚信”协议
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2017年10月26日 / 凌晨12点22分 / 2 天前

美国商务部长罗斯称美方寻求与中国达成“诚信”协议

1 分钟阅读

路透纽约10月25日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周三表示，总统特朗普下个月访华期间将寻求与中国达成“实质性”贸易协议，但市场准入等关键问题可能要更长时间才能有结果。

罗斯表示，美国寻求“立竿见影的效果”，就如美国通用电气(GE.N)和波音(BA.N)5月在沙特阿拉伯达成的协议那样，展现出“诚信”。

但他承认市场准入、知识产权和关税是更为复杂的问题，将需要更长的时间磋商。

特朗普将于11月3日-14日访问亚洲，与各国讨论贸易等议题。

尽管特朗普在竞选总统期间猛烈抨击中国的贸易做法，但他上任后几乎没有对华采取任何重大贸易行动，同时美中两国政府还就朝鲜冲突等问题展开合作。

关于北美自由贸易协定(NAFTA)，罗斯表示：“我们现在才遇到真正的难题，”并表示谈判可能持续到明年3月，晚于早些时候确定的年底最终期限。他没有指出哪些问题是症结所在。最新一轮正式谈判定于下个月在墨西哥城举行。

罗斯曾表示，他有强烈预感国会将达成减税协议。

罗斯周三在纽约经济俱乐部(The Economic Club of New York)举办的活动上发表讲话，称取消州税和地方税的抵扣项的政府提议可能会引入收入门槛条件。

标准普尔500指数周三下跌0.5%，因投资者对税改计划细节感到担忧，但该指数今年包括股息在内的回报率超过16%。罗斯说，美股上涨对整体经济而言是一个好兆头。(完)

编译 张荻/王灿；审校 戴素萍/徐文焰

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