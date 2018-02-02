独家：美国钢铁企业致信特朗普 敦促遏制钢铁进口

路透华盛顿2月1日 - 美国最大钢铁企业的执行长和相关团体周四敦促总统特朗普紧急采取贸易举措，遏制钢铁产能过剩以及进口大幅增长的势头，他们称这种趋势正在削弱美国工业。

美国钢铁学会(The American Iron and Steel Institute，简称AISI)致函特朗普，呼吁他立即根据1962年美国贸易法“232条款”采取行动。该法律允许美国采取限制性措施以保护国家安全。

“我们强烈要求采取全面完整的补救措施，范围覆盖所有主要的钢铁进口来源，以及一切钢铁产品，只有当前美国没有的有限几种产品除外，”他们在信函中说。路透见到了这封信。

签署这封信函的公司包括Alton Steel、AK Steel(AKS.N)、Cleveland-Cliffs(CLF.N)、TimkenSteel(TKR.N)、纽克(Nucor)(NUE.N)、安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(MT.AS)美国公司。

这是钢铁行业五个月来第二次致信特朗普。特朗普竞选总统时曾承诺将保护美国钢铁工人的就业机会不会因钢铁进口受到冲击，并要求根据“232条款”对从海外进口的钢铁展开一项调查。

调查结果已于上月提交给特朗普，而他将有90天时间作出回应。

一位白宫发言人并未立即回复置评要求。

任何可能采取的限制措施的一个重要目的在于，迫使中国减少过剩产量。全球钢铁供应目前有一半都来自中国。

对于如何解决全球钢铁产能过剩问题，全球最大的钢铁进口国--美国以及中国长期以来一直争执不下。中国表示已通过削减产能，为解决这一问题尽了自己的一份力量。(完)