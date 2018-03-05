综述：特朗普称贸易战是好事 美国能轻松取胜

路透华盛顿3月2日 - 美国总统特朗普周五发表挑衅言论，称贸易战是好事且能轻松取胜。此前他宣布计划对进口钢铁和铝产品征收关税，这招致贸易伙伴威胁进行报复，股市也承压下跌。

资料图片：2012年6月，美国密歇根州Dearborn，Severstal钢厂内经过处理的卷钢。REUTERS/Rebecca Cook

欧盟可能采取反制措施，法国称这样的关税不可接受，中国则敦促特朗普克制。加拿大表示若遭遇美国关税的冲击，则会进行报复。

美国股市标普500指数周五收高，本周走势震荡。但主要股指却录得了2月初以来的最大周线跌幅，因特朗普威胁对进口钢铝产品征收关税，令投资者感到担忧。

美元兑大多数货币下跌，兑日圆触及逾两年来的最低位，因特朗普的关税计划可能引发贸易战。

特朗普周四表示，下周将正式宣布对进口钢材和铝分别征收25%和10%关税。

“当一个国家(美国)在与其有贸易往来的几乎所有国家的贸易中都损失数以十亿美元计时，贸易战就是好事，且能轻松取胜，”特朗普周五发表推文称。

特朗普之后在社交媒体上称，他的目标是在面对较为廉价的外国产品冲击时保护美国就业。这与他2016年竞选总统时提出的”美国优先”口号相似。

“我们必须保护我们的国家和工人。我们的钢铁行业处境糟糕。没有钢铁，就没有国家！”他写道。

特朗普在国会中获得了部分两党议员的支持，这些议员大多来自美国铁锈地带(制造带)的一些州。

俄亥俄州民主党参议员Sherrod Brown表示，对俄亥俄州那些关闭的钢厂、以及那些担心自己的工作将成为中国倾销的下一个受害者的钢铁工人来说，这是个受人欢迎且早就该采取的行动。

不过共和党的威斯康辛州州长Scott Walker呼吁特朗普对关税三思。

“如果总统想要保护薪水不错、能够支撑家庭的美国就业岗位，尤其是在威斯康辛州本地，那他应该重新思考政府对关税的立场，尤其是对超薄铝(产品)，”Walker在声明中表示。

许多分析师表示，此举反而会使汽车与石油等行业铁铝价格上涨，只会摧毁更多美国就业岗位，而非创造岗位，无法促进就业。

**可能招致报复**

美国主要贸易伙伴可能反击。

若特朗普坚持其计划，欧洲已规划一张美国商品清单，准备加以课征关税。

欧盟执委会主席容克对德国电视台表示：”我们将对哈雷戴维森(Harley-Davidson)、波本酒和牛仔服公司Levi’s征收关税。”

特朗普威胁发动钢铁贸易战，粉碎了当前美国与加拿大、墨西哥重新谈判北美自由贸易协定(NAFTA)取得重大进展的希望，加剧了对于该协议前途的担忧。

加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)表示，美国对钢铝产品加征任何关税，都是”绝对不能接受的”，他誓言继续与美国官员就此问题进行接触。

国际货币基金组织(IMF)也表达了担忧，称美国加征关税可能对美国及其贸易伙伴的经济造成损害。

中国外交部发言人华春莹表示：”中方敦促美方克制使用贸易保护工具，遵守多边贸易规则，为国际经济贸易秩序做出积极的贡献。”(完)