综述：特朗普签署公告对进口钢铝课征关税 墨西哥和加拿大获豁免

路透华盛顿/圣地亚哥3月8日 - 美国总统特朗普周四宣布对进口钢铁和铝分别征收25%和10%的关税，但豁免了墨西哥和加拿大，未如先前他所承诺的那样对所有国家课税。

2018年3月8日，美国华盛顿，美国总统特朗普在白宫宣布对进口钢铁和铝分别征收25%和10%的关税。REUTERS/Leah Millis

在新闻发布会上，特朗普形容钢铝倾销行为是”对我们国家的袭击”，最好的结果是把企业迁到美国来，他还坚称基于国家安全的理由，国内生产制造很有必要。

“如果你不想缴税，就把你的工厂迁到美国来，”他说。

美国政府官员在特朗普讲话前的新闻吹风会上先通报了计划细节。政府方面透露，还有其他国家可以适用豁免，不过关于何时给予他们豁免的细节很少。

特朗普为”在贸易方面公平对待我们的国家”提供了豁免，此举意在对加拿大与墨西哥施压，要这两国在似已陷入僵局的北美自由贸易协定(NAFTA)谈判中让步。

特朗普也要求欧盟做出让步，称欧盟不公平对待美国汽车，并威胁对欧洲输往美国的汽车上调关税。

特朗普宣布之前，由于美联社报导了主要细节，美股扩大涨幅。标准普尔500指数最终收涨0.45%。

美债收益率(殖利率)微升，指标10年期美债收益率报2.86%。加元与墨西哥披索兑美元皆升值。

**与NAFTA挂钩要求遭拒**

墨西哥严词拒绝了与NAFTA挂钩的任何要求。墨西哥经济部长Ildefonso Guajardo对路透称：”不管在什么情形下，我们都不会向任何压力屈服。”

加拿大贸易部长Francois-Phillippe Champagne对路透称，加拿大不会接受来自美国的任何关税或配额。

特朗普上周意外宣布了该关税计划，引发了全球贸易战升级的担忧，股市受此影响走势震荡。此后面对共和党议员、行业组织及美国海外盟友的反对，他似乎做出了一些让步。

特朗普表示乐见修订NAFTA的谈判取得进展，但也重申会愿意终止该协定。特朗普去年上任后称，如果不重新谈判该协定以更好地服务于美国利益，那么美方将会退出。此后，相关国家启动了修订NAFTA的谈判。

许多观察人士对已进行六个月的谈判持悲观看法，称几乎没取得什么进展，谈判因汽车等问题而陷入停滞。汽车制造业对美国、墨西哥和加拿大经济的贡献，远远超过钢铝生产。

**反击**

美国的几个主要贸易伙伴曾表示，将以直接行动来回应关税措施。

“如果特朗普今天晚上推出关税措施，我们也有一整套的应对措施，”欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西表示。

他说，回应手段将包括对美国橙子、烟草和波旁威士忌征税。哈雷戴维森(Harley-Davidson)的摩托车(机车)也被提及，针对的是美国众议院议长莱恩(Paul Ryan)的家乡威斯康辛州。

就在特朗普威胁采取关税措施、刺激其NAFTA贸易伙伴的同时，11个国家齐聚智利，签署了标志性的亚太贸易协定—跨太平洋伙伴全面进展协定(CPTPP)。特朗普上任第一天就宣布美国退出这一协定。

Guajardo和Champagne是在智利首都圣地亚哥举行的CPTPP签署仪式间隙向路透发表了上述意见。

特朗普一直鼓吹经济民主主义，承诺将工作岗位带回美国并将美国从他所说的不公平贸易协议中拯救出来。这使他与很多共和党同僚意见不一致。

迄今为止对该问题基本保持沉默的中国政府，其措辞明显变得更加尖锐。中国握有的一个筹码是美国农产品出口，而且中国以前说过可能以大豆为目标。

中国外交部长王毅在两会间隙表示：”尤其在全球化的今天，选择贸易战更是抓错了药方，结果只会损人害己，中方必将做出正当和必要的反应。”

去年中国对美国商品贸易顺差为创纪录的3,752亿美元。

特朗普就任以来，中美这两个全球最大经济体的贸易紧张关系升温，不过中国在美国进口的钢铁中只占一小部分。

很多经济分析师和贸易专家表示，他们不太相信仅征收钢铝关税就会引发全球贸易战，但他们指出美国有可能针对中国采取进一步举措，而这将是贸易战一个主要引爆点。特朗普还威胁称，如果欧盟采取报复性措施，美国将对欧盟出口的汽车征收高额关税。

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(完)