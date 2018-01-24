（更正）综述：特朗普对进口太阳能面板征税 却惹怒美国安装企业

（更正：因译文有误，内文第一段应为造成数以“万”计裁员，而非数以“千”计）

路透华盛顿/洛杉矶1月23日 - 美国总统特朗普周二签署立法，将对进口太阳能电池板征收高额关税，此举被视为是保护美国就业，但太阳能产业却称这将造成数以万计裁员，并导致涨价。

中国是全球最大的太阳能电池板生产国，中国商务部称美国这项决定不仅有损于美国内产业整体健康发展，也进一步恶化了相关产品的全球贸易环境。

美国政府为了帮助苦于和海外低价产品竞争的美国企业，以单边行动的贸易设限做法进行更大范围的保护主义。首先之一就是对太阳能电池板征税30%；另外，政府还将对洗衣机征收关税。

“这会让大家重新找到工作，我们会重新生产我们自己的产品。恢复很久以前的状态，“特朗普在签署这项行政令时表示。

但太阳能产业反驳称，此举将提高安装太阳能面板的成本，并抑制数以十亿计美元的投资，扼杀数万个工作岗位，因此有人质疑特朗普此举是否会弄巧成拙，造成大规模裁员。

“我们并不乐见这一决定，”美国太阳能工业协会主管Abigail Ross Hopper周二在与记者的电话会议上称。“就按基础经济学来看，如果你提高了产品价格，就会降低该产品的需求。”

该协会预计，此项关税举措可能使得今年美国预期安装的11吉瓦太阳能下降2吉瓦，导致今年减少23,000个岗位。

美国太阳能行业拥有逾26万员工，是煤炭行业的五倍多。其中约14%从事生产工作，剩余员工绝大多数是安装工人。

研究机构Wood Mackenzie认为，在未来五年，该关税将令美国新增太阳能面板安装数量减少10-15%。

亚利桑那州共和党参议员麦凯恩(John McCain)发布推文称，针对太阳能面板征收关税“无非是对消费者征了税”。亚利桑那州是太阳能发电大州。

而寻求贸易救济的美国太阳能面板制造商Suniva与SolarWorld原本要求特朗普政府征收相当于50%的关税，称无法与廉价的进口面板竞争。自2016年以来，便宜的进口产品已导致美国太阳能面板价格下滑超过30%。

已经破产的Suniva由香港顺风国际清洁能源有限公司(1165.HK)持有多数股权，而SolarWorld则是德国SolarWorld AG (SWVKk.F)在美国的子公司。美国对进口面板加征关税的消息传出后，顺风清洁能源股价上涨2.6%，SolarWorld更是飙升21%。

其他美国太阳能类股涨跌不一，在亚洲生产面板的SunPower(SPWR.O)下挫逾6%，家用太阳能面板安装企业SunRun(RUN.O)上扬约6%。分析师称，这一消息基本符合投资者预期，为市场带来一些安抚。

**中国不满**

美国这项决定打击了海外光伏生产商，业内专家预测美国市场销量将下降。美国是全球第四大光伏市场，位列中国、日本和德国之后。

据国际可再生能源机构(IREA)，去年全球太阳能发电容量大增，达到接近400吉瓦，2007年时尚不足10吉瓦。

中国认为美国的行动“反应过度”，将损害受影响产品的全球贸易环境。

“美国的决定...是对贸易救济措施的滥用。中方对此表示强烈不满，”中国商务部贸易救济调查局局长王贺军在声明中表示。

“对美方的错误做法，中方将与其他世贸成员一道，坚决捍卫自身的正当利益。”(完)