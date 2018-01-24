美国债市：投资者抢购两年期新债，需求为逾两年最强劲

路透纽约1月23日 - 美国周二标售两年期公债被投资者抢购，说明债市受到一些支撑。此前由于担心国内通胀上升，及海外央行缩减刺激，令债市承压。

对美国联邦储备理事会(美联储/FED)2018年至少升息两次的预期，在周一助推两年期公债收益率(殖利率)升至九年高点2.082%。

但一些分析师提醒，最新这波两年期公债标售的需求反弹，未必能在本周稍晚五年期和七年期公债标售时重现。

财政部数据显示，最近这次两年期公债标售需求为逾两年来最强劲，收益率为2008年9月以来最高。

“买方对这次标债付出了全部的爱！”杰富瑞集团(Jefferies)首席金融分析师Ward McCarthy在一份研究报告中写道，其指的是间接和直接投标人。

间接投标人对最新标售两年期公债的58.7%得标比例，为去年7月以来最高。间接投标人包括了基金经理和海外央行。

小型券商、大型机构投资者以及其他直接投标人得标比例为15.89%，略高于上月两年期公债标售时的14.54%。

是次两年期公债标售投标倍数为3.22，为2015年9月以来最高。12月的上次两年期公债标售投标倍数为2.52。

是次两年期公债标售的得标收益率为2.066%，是2008年9月以来最高水准。

满地可银行资本市场利率策略师Aaron Kohli在研究报告中写道，“整体标售情况强劲，但我们认为五年期公债标售情况不会这样乐观。”

财政部周三将标售340亿美元五年期公债，周四标售280亿美元七年期公债。

根据1910 GMT时的Tradeweb数据，在发行前交易(when-issued)市场，交易员预计即将发行的五年期和七年期公债得标收益率分别为2.424%和2.557%。(完) (编译 王丽鑫/许娜/张荻； 审校 龚芳/陈宗琦/李婷仪)