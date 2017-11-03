焦点：特朗普亚洲之行将对各国表示解决朝鲜问题快没时间了--白宫

路透华盛顿11月2日 - 美国国家安全顾问麦克马斯特(H.R. McMaster)周四表示，总统特朗普出访亚洲五国之际将对各国领导人表示，解决朝鲜核危机问题，全世界快要没时间了，同时他将给孤立朝鲜的策略几个月时间，之后再做出调整。

2017年11月1日，美国华盛顿，美国总统特朗普在白宫出席内阁会议。REUTERS/Kevin Lamarque

特朗普周五将启程前往夏威夷，此为其亚洲之行的首站，之后将陆续访问日本、韩国、中国、越南和菲律宾。这是逾25年来美国总统为期最长的访亚行程。

他的目标将是寻求更广泛的国际支持，剥夺朝鲜的资源，以此为手段逼迫朝鲜放弃核武器。

“总统承认(在朝鲜问题上)我们快没时间了，并将要求各国采取更多行动，”麦克马斯特在简报会上对记者表示。

韩国情报机构周四表示，朝鲜可能正打算进行新的导弹试射，因发现朝鲜的研发设施有积极活动。

同时美军也正密切关注朝鲜。

美国空军表示，两架关岛的美国B-1B轰炸机周四在韩国及日本战斗机的伴随下，于朝鲜半岛附近进行演习。

“双方持续出动轰炸机的任务属于事先计划...并非回应任何当前情况，”美国空军在一份声明稿称。

麦克马斯特称，特朗普将促最能影响朝鲜的国家，“说服其领导人相信，继续追求核武是一条死路，”促使其致力无核化。

特朗普最重要的一站可能是中国。他将会要求中国国家主席习近平采取更多措施遏制朝鲜。

特朗普预计会施压习近平减少对朝鲜的石油出口、从朝鲜的煤炭进口以及金融交易。

麦克马斯特称，特朗普促使朝鲜放弃核武计划的行动刚刚开始。

“我觉得至少几个月内我们要有点耐心，看看我们和其他人还能做什么，包括中国，”麦克马斯特称。“我觉得现在我们不需要重新评估战略。我们要给它几个月时间...再看我们需要怎样调整。”(完)