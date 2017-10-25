美国总统特朗普征询共和党参议员对下任联储主席人选的意见（更新版）

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路透华盛顿10月24日 - 据出席午餐会的参议员称，美国总统特朗普周二借与参议院共和党人共进午餐的机会，征询了他们对下任美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席人选的意见。

“他表示，他将很快做出决定，”参议院共和党二号人物John Cornyn对记者表示。Cornyn拒绝透露哪位候选人得到的支持最多。

但一位知情人士说，特朗普询问这些共和党人士他们倾向斯坦福大学经济学家泰勒(John Taylor)，还是由现任美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)出任主席。

这位消息人士说，与会的参议员中有较多人支持由泰勒担任主席，胜过鲍威尔。

该位消息人士称，特朗普也表示他在考虑由叶伦续任主席。

特朗普在福克斯商业电视网周日播出的专访中表示，他正在考虑提名美联储理事鲍威尔和斯坦福大学经济学家泰勒担任美联储的两个最高职位，但并称他也中意现任主席叶伦。

白宫官员曾表示，白宫国家经济委员会主任柯恩(Gary Cohn)和前美联储理事瓦尔许(Kevin Warsh)也在考虑的人选名单之上。

当被问到哪位人选获得的支持最多时，参议员John Kennedy对记者说他不记得了。他说：“一些人举手支持某些候选人，一些人支持其他的候选人，但我觉得没有人去数。”

据彭博新闻报导，另一位与会参议员Tim Scott称他认为泰勒胜出。这一说法推动美国公债收益率走高，同时令美股承压。

获得前民主党总统奥巴马提名为美联储主席的叶伦自2014年初开始领导美联储。她的任期将于明年2月结束，但特朗普可能会决定再次提名她为主席。

任何提名人选都必须得到参议院批准。

“特朗普提到他和叶伦的会谈很棒，”Kennedy说，“但我无法判断他的意向，而且无论是我还是其他任何人都无权过问。”(完)