焦点：特朗普选择立场居中的鲍威尔担任美联储主席

路透华盛顿11月2日 - 美国总统特朗普周四宣布，提名美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事鲍威尔出任下一届联储主席 ，打破先例没有让叶伦连任，但暗示她的审慎货币政策将会得到延续。

2017年11月2日，美国华盛顿，美国总统特朗普在白宫宣布提名鲍威尔出任美联储主席，与鲍威尔握手。REUTERS/Carlos Barria

鲍威尔现年64岁，曾是律师和投资银行家，在2012年被当时的总统奥巴马任命为美联储理事。他从特朗普的候选名单中脱颖而出，落选者包括叶伦，还有其他可能大幅改变货币政策的人。

特朗普在白宫宣布他的决定时，称言语温和的鲍威尔是一位聪明而坚定的领导者，将会在叶伦所取得成绩的基础上为美国经济把握好方向。

“如果我们想要让经济保持现有的一切进展，就需要稳当的货币政策和审慎的监督，”特朗普在表示。“美联储需要有力而稳定的领导...他恰好能做到。”

过去五年中，鲍威尔一直与叶伦并肩作战，支持叶伦在货币政策方面的大方向，而且近年来也认同叶伦的看法，即通胀疲弱的情况下应继续谨慎对待升息。

叶伦的美联储主席四年任期将于2018年2月初结束。她将成为1979年以来首位未获二度提名的联储主席。

特朗普周四称赞了叶伦的管理工作，但没有说明为何决定不提名叶伦续任。特朗普表示，鲍威尔在民间企业的资历、以及对政府的务实看法令人印象深刻。

“他清楚让我们的经济增长所需的条件，”特朗普说道。

鲍威尔过去25年在政府、民间部门和智库累积了职涯资历，他承诺调节新兴的金融风险以及美联储对普通美国民众的影响。

鲍威尔所接手的美国经济已然扩张逾八年，失业率也位于16年半来低位。

鲍威尔在获得特朗普提名后简短地表示：“货币政策决策对美国家庭和社区至关重要，我强烈认同这项使命，将尽一切努力以客观和可获得的最佳证据来制定决策。”

现在他的提名已呈交由共和党控制的参议院确认。

“特朗普总统的选择令我深感鼓舞，”参议院共和党领袖麦康奈尔发表声明说，并承诺将“适时”地考虑这一提名。

金融市场对鲍威尔获得提名已有所预期，所以没有什么明显反应。投资者主要聚焦于共和党公布税改计划细节。

**典型的妥协**

曾经在美联储体系内各层级工作过的老将叶伦在书面声明中表示，她将和鲍威尔合作“以确保顺利过渡。”

特朗普经过广泛、公开的物色过程后作出这一决定，分析师称这是一种典型的妥协：特朗普得以选择自己任期内的美联储主席，同时保证了美联储政策的连贯性。

6月份鲍威尔曾为美联储逐步紧缩政策的路径辩护，并且批评了包括美联储主席职位部分竞争者在内的一些人士的看法。这些人士称美联储的做法增加了出现高通胀和其他问题的风险。

特朗普曾在几个场合表示他希望利率维持低位，这一立场显然与某些候选人的倾向相悖，尤其是斯坦福大学经济学家泰勒(John Taylor)和前美联储理事瓦尔许(Kevin Warsh)。白宫高级经济顾问柯恩(Gary Cohn)也是候选人之一。

鲍威尔一直是叶伦在联邦公开市场委员会(FOMC)建立的政策共识的可靠支持者，在美国经济稳健增长、股市接近纪录高点之际，他可能被视为比较安全的选择。

美联储今年已升息两次，外界普遍预计其下个月还将升息。

不过，在呼吁放松一些危机后收紧的监管举措方面，鲍威尔也比其同僚来得积极，这一点对特朗普也很重要。鲍威尔目前可以与特朗普任命的美联储金融监管副主席夸尔斯(Randal Quarles)一同争取实现这个目标。

虽然鲍威尔将成为1970年代末以来首位没有经济学高等学位的美联储主席，但他具有市场洞察力、担任过美联储理事又是共和党人，分析师称这些因素有望使其提名顺利获得确认并顺利交接。

在老布什(George H.W. Bush)总统执政时期，鲍威尔曾担任负责金融机构和债市政策的财政部次长。1997年至2005年期间，他曾担任私募股权公司凯雷投资集团(Carlyle Group)的合伙人，还曾在智库两党政策中心(Bipartisan Policy Center)工作。

叶伦仍可以担任美联储理事直到2024年，但其前几任联储主席都在继任者上任后便离职。

美联储官员鸽派和鹰派立场图表 tmsnrt.rs/2d4Mta4

(完)