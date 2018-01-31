美国总统特朗普敦促国会通过立法 为新基建投资至少1.5万亿美元

路透华盛顿1月30日 - 美国总统特朗普周二呼吁美国国会通过立法，为新基建投资至少1.5万亿美元。

在国会发表国情咨文演讲时，特朗普并未提及具体投资多少联邦资金等支出计划的其它详情，但称是时候解决美国“破败的基础设施”问题了。

特朗普称，“联邦政府的每一美元都应该通过与州及地方政府合作的方式来使用，在适当情况下，可进行民间投资。”而不是去大幅提高联邦支出。

政府已发布一项规划大纲，各州建设收费公路以及私有化州际高速路的服务站将因此变得更加便捷。

麦肯锡研究员称，从目前到2030年期间，每年将需要1,500亿美元，或总计约1.8万亿美元，才能满足美国的基建需求。

美国土木工程师学会(American Society of Civil Engineers)则认为，未来10年需要2万亿美元。

特朗普表示，需要简化所有基建法案的监管和审核程序，这些程序拖延了桥梁、公路和其它基础设施的建设。他希望审批程序所花费的时间能够减少到两年，“甚至一年”。

简化监管程序是在基建项目中持股的企业游说团体、以及美国商会(U.S. Chamber of Commerce)的最优先要务。(完)