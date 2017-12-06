特朗普告诉中东领导人 将把美驻以使馆迁至耶路撒冷

路透华盛顿/耶路撒冷12月5日 - 美国总统特朗普周二告诉以色列和阿拉伯领导人，他打算将美国驻以色列使馆迁至耶路撒冷。这一决定将背离美国几十年来的政策，可能在中东地区引发冲突。

美国高层官员称，特朗普周三料将承认耶路撒冷为以色列首都，同时将美国驻以色列使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷的行动再推迟六个月，尽管他打算命令他的幕僚立即着手计划这一行动。

美国支持以色列将整个耶路撒冷作为其首都，将逆转美国长期以来的政策立场，即耶路撒冷的地位必须通过以色列与巴勒斯坦谈判决定。巴勒斯坦希望将东耶路撒冷作为未来巴勒斯坦国的首都。国际社会普遍不承认以色列对整个耶路撒冷拥有主权。

特朗普与巴勒斯坦总统阿巴斯(Mahmoud Abbas)、约旦国王阿布杜拉、埃及总统塞西和沙特阿拉伯国王萨勒曼都通过电话。这些中东领导人均发出警告称，美国在耶路撒冷问题上的单方面行动可能会使由其主导的巴以和谈脱离轨道，并引发地区动荡。

白宫称，特朗普还与以色列总理内塔尼亚胡通了电话。内塔尼亚胡一直建议把美国驻以使馆迁至耶路撒冷。

内塔尼亚胡办公室并未回覆置评要求，但以色列一位资深部长对特朗普的决定表示欢迎，并誓言以色列将防范任何暴力活动。

白宫发言人Sarah Sanders表示，特朗普将于周三就该决定发表讲话。特朗普竞选总统时就曾承诺将以色列使馆迁址。“我要说，在这点上总统非常坚持自己的想法，”她表示，但拒绝详述。

阿巴斯的发言人Nabil Abu Rdainah称，特朗普已告知阿巴斯“他打算将美国使馆从特拉维夫迁到耶路撒冷”。

对此，阿巴斯“警告道这样的决定将对该地区的和平进程、该地区乃至全球的和平、安全和稳定产生危害”，同时也呼吁罗马教皇，俄罗斯、法国和约旦领导人出面干预。

阿拉伯国家批评道，相比华盛顿传统的阿拉伯盟友在特朗普政府上台伊始对其的称赞，特朗普的这项计划形成了鲜明对比。他们认为在前任美国总统奥巴马疏远他们后特朗普正在重新插手该地区，并对伊朗采取更加强硬的立场。

欧盟外交及安全政策高级代表莫盖里尼周二称，对于任何将损及创建以色列和巴基斯坦两个独立国家的和平努力，都“应完全避免”。

联合国秘书长发言人杜加里克(Stephane Dujarric)在纽约对记者称，联合国秘书长古特雷斯(Antonio Guterres)“一贯警告不要采取任何可能损及以巴两国和解的单边行动”。(完)