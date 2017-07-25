焦点：特朗普女婿详述与俄方官员接触情况 但否认共谋影响大选

路透华盛顿7月24日 - 美国总统特朗普的女婿库什纳(Jared Kushner)周一对参议院调查人员表示，他去年四次与俄罗斯官员会面，但并未与莫斯科方面共谋影响2016年美国大选。库什纳是一位白宫高级顾问。

与特朗普一样，库什纳也是一名商人。他描绘自己在成为特朗普团队一名高级顾问时是一名政治新手。他表示，由于电话和电邮数量过多，因此对某些会面的记忆有些模糊。

库什纳与参议院情报委员会工作人员进行了闭门会晤，他在会面前发表的一份书面声明中作出上述表示。该声明给出了他与俄罗斯官员迄今为止最为全面的接触情况。

“我没有，也没听说过团队中任何人，与任何外国政府共谋，”他写道，“我没有进行过不当接触，没有靠俄罗斯的资金资助我在民间领域的商务活动。”

美国情报部门认定，俄罗斯在普京总统的领导下，曾开展网络攻击和宣传等活动，试图让去年11月美国大选有利于特朗普。俄罗斯否认这些指控，特朗普也否认他的竞选团队与莫斯科方面有勾结。

库什纳与参议院情报委员会成员在国会山进行了大约两个小时的会晤，之后返回白宫并在外面向记者发表声明，但未接受提问。

“我主动提供的纪录和文件将显示，我的所有行动都是适当的，而且都是在一场非常独特的竞选活动的正常情况下发生的，”库什纳表示。

特朗普曾称通俄调查有政治意图，周一更在推特上猛烈抨击这项调查。

参议院情报委员会是调查通俄门事件的几个国会委员会之一，同时开展的还有一项由特别顾问穆勒(Robert Mueller)带头的刑事调查。随同库什纳前往国会山的还有知名白领辩护律师Abbe Lowell。

两位了解库什纳对参议院调查人员讲述内容的消息人士称，双方谈得很愉快，可能还会再面谈一次。

当初为进入白宫工作而填写政府安全审查表格时，库什纳并没有披露任何与俄罗斯人的会面情况。后来他对那些表格进行了几次修改。

据消息人士称，库什纳告诉调查人员，他的律师和手下工作人员没有恰当地处理好他的安全审查表格，但他们意识到上交的表格内容并不完整时便立即知会了FBI，后来提交了一份完整的表格。他在书面声明中称，最初的表格不仅漏填了与俄罗斯方面接触情况，还有所有与外国人的接触情况。

**与俄罗斯大使会面**

库什纳称，他第一次见到俄驻美大使基斯利亚克(Sergei Kislyak)是2016年4月在华盛顿，当时两人握了手。

路透曾报导，据现任和前任官员透露，在2016年4月至11月期间，特朗普竞选团队的人与同俄政府相关的人员之间至少通过18次电话、手机短信和电子邮件。这18次接触中，有六次是特朗普助手与基斯利亚克之间的电话通话。

其中两名消息人士指出，这些与基斯利亚克的通话中，库什纳至少参与了两次。消息人士称，六次与基斯利亚克的通话中还包括特朗普前国家安全顾问弗林(Mike Flynn)。

库什纳表示，他不记得2016年4-11月与基斯利亚克通过电话，没有在通话记录中找到证据，因此怀疑是否确有其事。

库什纳料会被问及有关他试图与莫斯科建立秘密沟通渠道的报导。

他表示，在12月1日与基斯利亚克会面时，基斯利亚克问及特朗普过渡办公室是否有安全通讯线路，方便与俄罗斯将领讨论叙利亚问题，库什纳回复没有。

库什纳称，他询问俄罗斯大使馆是否有现成的通讯渠道可用，但基斯利亚克称这是不可能的，他们同意等特朗普就任后继续跟进。

“再就没别的事情了。我没建议设立‘秘密沟通渠道’，”库什纳称。

库什纳周二还将接受众议院情报委员会质询。(完)