美国司法部长塞申斯被负责调查通俄门的特别检察官办公室约谈

路透华盛顿1月23日 - 美国司法部周二称，司法部长塞申斯(Jeff Sessions)上周接受了负责调查通俄门的特别检察官办公室的质询。

这是特别检察官穆勒(Robert Mueller)的办公室首次约谈特朗普内阁成员，也是对俄罗斯干预美国2016年大选调查的另一个里程碑。

据了解情况的人士透露，特朗普的私人律师正在与穆勒团队就约谈特朗普本人的可能性和所涉及的范围进行讨论。

另据了解情况的人士称，在特朗普2017年5月解除前美国联邦调查局局长科米(James Comey)后不久，穆勒的办公室还约谈了科米。正是科米被解职，才导致穆勒被任命为特别检察官，接替联邦调查局负责调查俄罗斯干预2016年美国大选。

塞申斯是第一个支持特朗普参选的参议员，并担任竞选顾问，之后被特朗普任命为司法部长。

特朗普曾公开批评塞申斯回避通俄门调查。2017年3月塞申斯宣布回避通俄门调查，之前有媒体报导称他未披露2016年与前俄罗斯驻美大使基斯利亚克(Sergei Kislyak)会面。

司法部发言人Ian Prior确认了纽约时报的报导，即塞申斯上周与穆勒的团队进行了数小时谈话。Prior并未提供更多细节。塞申斯的律师未予置评。(完)