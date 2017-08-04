焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战

路透华盛顿8月3日 - 美国商业游说者周四对路透表示，美国总统特朗普完全有理由威胁要调查中国的知识产权和贸易做法，但他的政府可能难以胜任对中国发起新调查的复杂任务，处理不当恐怕会引发破坏性的贸易战。

游说者担心特朗普可能搞砸此类调查，因为他正在千方百计地向中国施压，敦促中国更加尽力地阻止朝鲜核武与导弹计划，贸易政策则被当作是一个有力的筹码。

游说者认为，特朗普在贸易方面抨击中国，做得没错，但他们对白宫内部混乱不一的状况表示担忧。他们并警告称，如果特朗普一意孤行，可能导致中国问题变得更加糟糕。

科技行业一位要求匿名的消息人士称，“鉴于尚未看到本届政府处理问题可以细致入微或具备战略眼光，企业对政府如何进行执法行动或调查感到担忧，我认为是合理的。”

预计特朗普将发布一份总统备忘录，提及中国窃取知识产权的问题，且美方要加以回应。同时，美国贸易代表莱特希泽会根据1974年贸易法第301条款发起调查。声明可能最早于下周宣布。

301条款在1980年代是常用的解决贸易争端的工具，但过去10年几乎没有被使用过，总统可根据该条款单方面对中国采取关税或其他贸易限制举措。

301条款也可以绕过WTO解决贸易争端的程序。WTO的程序虽被广泛使用，但并不受特朗普政府待见。

特朗普使用“过时的美国贸易法规”可能会引发问题，彼得森国际经济研究所的贸易专家Chad Bown表示。“政府发现了一个政策问题，但特朗普的解决方案可能只会让问题更糟。”

除了美国以外，欧盟、日本、德国和加拿大均表示对中国存在的侵犯知识产权行为感到担忧。科技行业是知识产权纠纷重灾区。

“我们的会员普遍支持贸易执法措施，但希望政府要小心这些行动不会引发贸易战，”一个商贸团体的主管称。因为白宫尚未发表公告，因此这名主管要求匿名。

企业游说组织一直在与白宫讨论这个问题，但一些人表示存在不确定性。

“我们一直在与白宫国家安全会议(NSC)磋商，但坦白讲，即便对我们而言，也很难明确谁是决策者，”这位科技行业消息人士称。(完)