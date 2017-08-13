中美关系：特朗普将加大对中国贸易施压，周一要求调查中国贸易行为

路透华盛顿8月12日 - 美国政府高级官员周六称，总统特朗普周一将下令高级贸易顾问，决定是否调查中国迫使在中国经营的美国企业转移知识产权的贸易行为。

这一行动最终可能导致对中国产品征收高额关税。目前正值特朗普要求中国采取更多行动遏制朝鲜的核导弹项目，并威胁可能对朝鲜采取军事行动。

不过一名政府官员称，针对朝鲜的外交事务与可能进行的贸易调查“完全没有关系”，称贸易相关行动不是施压的手段。

“这是两码事，”该官员与记者进行电话会议时称。

特朗普将下令美国贸易代表莱特希泽确定，是否有理由调查“中国的法律、政策、做法或行为可能不合理或具有歧视性，并可能对美国知识产权、创新或技术造成侵害，”该官员称。

“中国不公平的贸易行为和产业政策侵害美国经济和工人，包括强制技术转移和盗窃知识产权，”另一官员称。“周一将采取的行动反映总统坚定承诺将以强硬手段解决这一问题。”

美国参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)则表示异议。

“特朗普总统还是那个风格：对中国态度强硬，但行动软得超出所有人想象，”他在声明中称。

第三名官员称，可能发起的调查或持续长达一年。他表示现在猜测会对中国采取什么行动为时尚早，这个问题可能会通过“协商一致”解决。(完) (编译 王丽鑫；审校 艾茂林)