特朗普授权调查中国知识产权操作 游说团体吁谨慎行事

路透华盛顿8月14日 - 美国总统特朗普周一授权调查中国是否涉嫌窃取美国知识产权，称此为“一个大动作”；美国最大商业游说团体则是呼吁两国解决分歧。

特朗普暂时结束在新泽西的17天假期，返回华府签署一份备忘录，指示美国贸易代表莱特希泽研究是否对中国知识产权贸易政策展开调查，白宫声称中国这方面的贸易政策损及美国商业与就业。

由于此时正值美国要求中国对朝鲜问题提供协助，因此这项调查可能令美中双方紧张情势升高。美国政府官员表示，这项调查可能需要长达一年时间才能完成。

“贸易代表莱特希泽，你被授权考虑你职权范围内所有可能的选项，”特朗普在莱特希泽以及包括美国财长努钦(Steven Mnuchin)在内的华府经济小组的陪同下，对记者表示，“这一个非常大的动作，”他补充说。

分析师称，此举意在施压北京通过谈判达成解决方案，调整其贸易操作。

中国迫使外国企业向中方合资伙伴转让技术的政策，以及未能有效打击窃取知识产权行为，是美国多届政府一直面对的问题。

美国商会称，美国企业必须获得平等的中国市场准入，但表示两国应当能够共同努力解决问题。

“若想美中关系实现对双方都有利的发展，美国企业在中国必须享有与中国企业在美国所享受的同样程度和安全的市场准入，”该商会执行副总裁兼国际事务主管薄迈伦(Myron Brilliant)在声明中称。

“中国必须不再强迫技术转让并保护外企在中国的知识产权，”他说，“我们敦促两国政府共同努力化解这些顾虑。”

莱特希泽在之后的声明中称，这项调查将是其办公室的首要任务。

虽然特朗普在竞选总统时常常抨击中国的贸易做法，但自其上任以来尚未对中国采取直接的行动。特朗普政府未将中国列为汇率操纵国，并推迟了对外国钢铁和铝进口进行的广泛的全国安全调查，而这项调查可能会对中国产生间接影响。

据政府官员透露，可能发起的调查或将持续长达一年时间，同时对调查发起前就达成和解持开放态度。

位于华盛顿的战略与国际研究中心(CSIS)亚洲经济高级顾问Matthew Goodman称，北京可能将在面临贸易制裁威胁的情况下抵制谈判，但或许会接受达成一份秘密协议。

TS Lombard分析师Jonathan Fenby称，中国对与美国达成短期贸易解决方案没有兴趣，将抵制“约束它的企图”。(完)