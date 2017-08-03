焦点：美国参议院两党议员罕见同调 支持特朗普对中国发起贸易调查

路透华盛顿8月2日 - 在美国总统特朗普准备未来几日针对中国的知识产权与贸易做法发起调查之际，三位资深民主党参议员周三罕见地展示出两党合作精神，敦促他对抗中国。

参议院民主党领袖舒默(Charles Schumer)要求特朗普跳过调查阶段，直接针对中国采取贸易行动。

舒默在声明中称，“我们当然要制止他们。”俄勒冈州参议员Ron Wyden和俄亥俄州参议员Sherrod Brown也敦促特朗普遏制中国。

最近几个月，华府和北京之间的紧张关系升级，特朗普向中国施压，要求其降低钢铁产量以缓解全球供应过剩，并阻止朝鲜的导弹计划。

了解当前讨论情况的消息人士透露，特朗普预计未来几日将会发布一份总统备忘录，提出中国窃取知识产权的问题。欧盟、日本、德国和加拿大均曾对中国窃取知识产权的行为表示关切。

消息人士还称，随后美国贸易代表莱特希泽会根据1974年贸易法第301条款发起调查，该条款允许总统单方面实施关税或其它贸易限制以保护美国产业。

调查是否会导致对中国的贸易制裁，尚不得而知。届时中国几乎肯定会向世界贸易组织 (WTO)发起上诉。

“这可能只是双边谈判的筹码，”前WTO首席法官和美国贸易代表办公室(USTR)官员James Bacchus提到对中国的知识产权调查时说。

一些贸易律师指出，WTO对于各国的投资法规没有管辖权，比如中国要求外国企业向他们的合资事业伙伴转让技术。这将允许制裁在WTO争端解决机制以外进行。

但Bacchus称，美国有义务首先诉诸WTO贸易争端解决机制，他补充说：“WTO有义务强制执行没有得到充分行使的知识产权。”

莱特希泽和美国商务部长罗斯曾抱怨，WTO解决争端过于迟缓，并对美国有偏见。

在美国发出对中国贸易调查威胁之际，当前特朗普对中国在朝核问题上提供的支持力度益发不满。

作为参议院财务委员会中的主要民主党成员，Wyden致信莱特希泽，要求采取行动阻止中国压迫美国的科技企业放弃知识产权。

Wyden来自俄勒冈州，而该州是可能会就知识产权及中国提出申诉的几家企业总部所在地，这些企业包括Nike(NKE.N)和FLIR Systems(FLIR.O)。(完)