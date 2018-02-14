美总统特朗普称在考虑是否对进口钢铝课税及实施配额

路透华盛顿2月13日 - 美国总统特朗普周二表示，他正在考虑一系列针对钢铁及铝进口产品的选项，他说这些产品不公平地损害美国经济，选项当中包括了课征关税和实施配额。

特朗普是在白宫与共和民主两党国会议员开会时发表上述言论。此前，特朗普即表示他至少将采取一些行动来限制进口这两种金属，而这次言论是数月来他所释出的最强烈讯号。

部分议员呼吁特朗普果断行动以拯救他们州内的钢厂和铝厂，但也有议员认为应谨慎行事，因为价格上涨将伤害到使用钢铝的下游制造商。

特朗普正考虑的选项见诸于商务部上月呈交给他的类似“232条款”调查报告，这份报告系调查是否有必要对进口钢铝设限以保护国家安全。该项调查是根据一项1962年贸易法案而进行的，但美国自2001年就没有动用过这条法律。

“我们在谈论的是关于关税以及/或者配额，”特朗普对议员们说。

“有些选项将是对进口课税。他们倾销钢铁，就得付出关税，而且是高额关税；也就是说美国实际上将可赚进很多钱。”

“我从两个方面考虑这个问题：我希望保持低价，但我也希望确保我们拥有钢铁产业和铝产业，从国防来说我们确实需要这些产业，”特朗普称。

特朗普发表这番讲话后，钢铁股和铝业股双双走高。美国钢铁公司(X.N)、纽克(NUE.N)、美国铝业(AA.N)和世纪铝业(CENX.O)午盘均上涨逾1%，终场则分别收高1.6%、1.0%、1.4%和0.6%。

特朗普需要在4月11日左右以前决定是否限制钢铁进口，并在4月20日以前决定是否限制铝进口。对这项去年春季开始的调查，美国商务部尚未公布其建议。

钢铁企业近期敦促特朗普采取全面行动来减少钢铁进口，从而遏制全球、尤其是中国的钢铁产能过剩。

中国政府智库--中国冶金工业规划研究院稍早警告道，美国在钢铁方面采取的“不合理”贸易行动，将招致符合世界贸易组织(WTO)规则的“反制措施”。(完)