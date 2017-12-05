美国最高法院准许特朗普最新版旅行禁令全面生效

路透华盛顿12月4日 - 美国最高法院周一为总统特朗普带来一项胜利，准许其针对六个穆斯林国家人士的最新旅行禁令全面生效，即便该禁令在下级法院仍面临法律挑战。

由九名大法官组成的最高法院批准了特朗普政府要求解除下级法院施加的两项禁令的要求，有两名自由派大法官投了反对票。特朗普在1月上任一周后就寻求实施相关的旅行禁令，刚刚获得最高法院批准的禁令是这项争议政策的第三个版本，下级法院则阻止了该禁令的全面生效。

最高法院的行动意味着这项禁令如今将全面生效，该禁令针对来自乍得、伊朗、利比亚、索马里、叙利亚及也门、寻求入境美国的人士。特朗普曾宣称，需要实施该旅行禁令来保护美国免受伊斯兰武装分子的恐怖袭击。

美国司法部长塞申斯(Jeff Sessions)在声明中称，最高法院的该行动“是在保护美国民众安全方面取得的重大胜利”。塞申斯称，对于多数大法官“允许总统保护我们国家安全的合法宣言全面生效”，特朗普政府感到振奋。

夏威夷州和美国公民自由联盟(American Civil Liberties Union)均对这项禁令提起了诉讼。起诉者均称，最新版禁令和之前版本一样歧视穆斯林，违反了美国宪法，也是移民法所不允许的。

下级法院之前曾将该禁令的范围限制在那些与美国没有家庭联系，或者与大学和安置机构等美国机构没有正式关系的人群。

特朗普的禁令还覆盖来自朝鲜的人士以及委内瑞拉的部分官员，但下级法院已允许这些条款付诸实施。

最高法院在两份篇幅均为一页的裁决中称，在旧金山、里奇蒙和维吉尼亚联邦上诉法院评估该案期间，下级法院部分阻碍最新禁令的裁决应被搁置。(完)