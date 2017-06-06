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芝加哥期市：小麦期货走坚，因USDA发布的作物生长情况不及市场预期
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2017年6月6日 / 凌晨2点13分 / 2 个月前

芝加哥期市：小麦期货走坚，因USDA发布的作物生长情况不及市场预期

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透悉尼6月6日 - 美国小麦期货周二微升，因美国农业部(USDA)发
布的国内作物生长情况报告不及市场预期，令人担心近期的不利天气可能
造成减产。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期约上升0.35%至每蒲式耳4.
31美元，周一收盘几无变动。
    
    主力大豆合约持稳于9.22-1/2美元，周一上涨近0.1%。

    主力玉米期约下跌0.27%，报每蒲式耳3.72美元，上日涨了将近0.1%。
    
    USDA作物生长报告显示，上周美国春麦生长优良率为55%，低于之前一周的62%。路透分析师原本预估优良率将下降一个百分点至61%。
    
    明尼阿波利斯谷物交易所(MGE)春麦期货也因忧心天气而上涨，交易员担心天气将影响到高蛋白小麦的供应。
    
    USDA称，截至周日为止，小麦收割进度完成10%。大豆种植进度为83%，高于五年均值的79%。
    
    USDA报告显示美国玉米优良率从65%上升至68%，也高于分析师所预期的67%。
 以下爲0117 GMT报价：
 合约          价格      变动     涨跌%  两日涨跌%   30日移动均  RSI
                                                             值  
 CBOT小麦    431.00      1.50    +0.35%     +0.35%       433.36   56
 CBOT玉米    372.00     -1.00    -0.27%     -0.20%       370.48   54
 CBOT大豆    922.00      0.00    +0.00%     +0.08%       952.50   36
 CBOT稻米     11.05     $0.00    +0.00%     -0.67%       $10.44   62
 WTI原油      47.14    -$0.26    -0.55%     -1.09%       $48.53   29
 汇率                                                               
 欧元/美元   $1.127    $0.002    +0.15%     -0.10%                  
 美元/澳元   0.7481     0.000    -0.03%     +0.54%                  
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英
担。(完) (编译 徐文焰/李婷仪 审校 戴素萍/张荻/张若琪)

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