芝加哥期市：小麦期货走坚，因USDA发布的作物生长情况不及市场预期

路透悉尼6月6日 - 美国小麦期货周二微升，因美国农业部(USDA)发 布的国内作物生长情况报告不及市场预期，令人担心近期的不利天气可能 造成减产。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期约上升0.35%至每蒲式耳4. 31美元，周一收盘几无变动。 主力大豆合约持稳于9.22-1/2美元，周一上涨近0.1%。 主力玉米期约下跌0.27%，报每蒲式耳3.72美元，上日涨了将近0.1%。 USDA作物生长报告显示，上周美国春麦生长优良率为55%，低于之前一周的62%。路透分析师原本预估优良率将下降一个百分点至61%。 明尼阿波利斯谷物交易所(MGE)春麦期货也因忧心天气而上涨，交易员担心天气将影响到高蛋白小麦的供应。 USDA称，截至周日为止，小麦收割进度完成10%。大豆种植进度为83%，高于五年均值的79%。 USDA报告显示美国玉米优良率从65%上升至68%，也高于分析师所预期的67%。 以下爲0117 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 431.00 1.50 +0.35% +0.35% 433.36 56 CBOT玉米 372.00 -1.00 -0.27% -0.20% 370.48 54 CBOT大豆 922.00 0.00 +0.00% +0.08% 952.50 36 CBOT稻米 11.05 $0.00 +0.00% -0.67% $10.44 62 WTI原油 47.14 -$0.26 -0.55% -1.09% $48.53 29 汇率 欧元/美元 $1.127 $0.002 +0.15% -0.10% 美元/澳元 0.7481 0.000 -0.03% +0.54% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英 担。(完) (编译 徐文焰/李婷仪 审校 戴素萍/张荻/张若琪)