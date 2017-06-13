芝加哥期市：小麦期货反弹，USDA公布的春小麦优良率远低于市场预期

路透悉尼6月13日 - 美国小麦期货周二上涨逾0.5%，自昨日所及六个交易日低位反弹，因春季作物生长状况远远落后于市场预期，从而引发对产量普遍下滑的担忧。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期约上涨0.7%至每蒲式耳4.37美元；周二收低2.7%，盘中触及6月6日以来最低水准4.31-1/4美元。 主力大豆期约上涨0.3%至每蒲式耳9.33-3/4美元，周二收跌1.1%。 主力玉米期约上涨0.5%至每蒲式耳3.79-1/4美元，上日收低2.8%。 美国农业部(USDA)公布，截至6月11日当周，美国春小麦作物优良率为45%，远低于市场预估的53%。 美国大豆作物优良率为66%，低于市场预期的70%。 美国玉米优良率为67%，符合分析师预估。 以下为0039GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 437.00 3.00 +0.69% -1.96% 434.78 50 CBOT玉米 379.25 2.00 +0.53% -2.19% 372.76 54 CBOT大豆 933.75 2.50 +0.27% -0.82% 948.22 50 CBOT稻米 11.28 -$0.02 -0.18% -0.35% $10.74 71 WTI原油 46.18 $0.10 +0.22% +0.76% $48.00 35 汇率 欧元/美元 $1.120 $0.000 -0.04% +0.04% 美元/澳元 0.7555 0.002 +0.21% +0.39% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 许娜/王兴亚；审校 戴素萍/龚芳)