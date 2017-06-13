FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 个月前
芝加哥期市：小麦期货反弹，USDA公布的春小麦优良率远低于市场预期
#汇率调查
#“通俄门”
#中美关系
#图片精选
频道
专题
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
路透调查
若美元重振雄风 人民币和印度卢比料下跌
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
深度分析
分析：中资银行赴港上市表现欠佳 难以摆脱影子银行的阴影
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
深度分析
焦点：美国企业担心特朗普对中国发起贸易调查将引发贸易战
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#货币新闻
2017年6月13日 / 凌晨1点20分 / 2 个月前

芝加哥期市：小麦期货反弹，USDA公布的春小麦优良率远低于市场预期

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透悉尼6月13日 - 美国小麦期货周二上涨逾0.5%，自昨日所及六个交易日低位反弹，因春季作物生长状况远远落后于市场预期，从而引发对产量普遍下滑的担忧。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力小麦期约上涨0.7%至每蒲式耳4.37美元；周二收低2.7%，盘中触及6月6日以来最低水准4.31-1/4美元。
    
    主力大豆期约上涨0.3%至每蒲式耳9.33-3/4美元，周二收跌1.1%。

    主力玉米期约上涨0.5%至每蒲式耳3.79-1/4美元，上日收低2.8%。
    
    美国农业部(USDA)公布，截至6月11日当周，美国春小麦作物优良率为45%，远低于市场预估的53%。
    
    美国大豆作物优良率为66%，低于市场预期的70%。
    
    美国玉米优良率为67%，符合分析师预估。

 以下为0039GMT报价：
 合约       价格      变动     涨跌%     两日涨跌%  30日移动均值   RSI
 CBOT小麦   437.00    3.00     +0.69%    -1.96%     434.78         50
 CBOT玉米   379.25    2.00     +0.53%    -2.19%     372.76         54
 CBOT大豆   933.75    2.50     +0.27%    -0.82%     948.22         50
 CBOT稻米   11.28     -$0.02   -0.18%    -0.35%     $10.74         71
 WTI原油    46.18     $0.10    +0.22%    +0.76%     $48.00         35
 汇率                                                              
 欧元/美元  $1.120    $0.000   -0.04%    +0.04%                    
 美元/澳元  0.7555    0.002    +0.21%    +0.39%                    
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 许娜/王兴亚；审校 戴素萍/龚芳)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below