芝加哥期市：大豆期货连涨第三日，因USDA料将调降产量预估

路透悉尼11月8日 - 美国大豆期货周三小涨，为连续第三日上涨，受美国农业部将在本周调降大豆产量预估的预期支撑。 0159 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆合约涨0.1%至每蒲式耳9.97-1/2美元，周二则涨0.2%。 主力玉米合约跌0.2%至每蒲式耳3.47美元，上日收跌0.1%。 主力小麦期货跌0.12%至每蒲式耳4.26-3/4美元，周二收盘跌0.8%。 美国作物生长状况改善缓解了相关担忧，令小麦价格承压。 市场将关注周四公布的美国农业部供需报告。 分析师预计该报告将显示玉米单产提高，大豆单产下降，全球供应依然充裕。 一位美国行业官员称，本周美国总统特朗普访华期间中国将承诺增加美国大豆收购量，凸显出农产品贸易 的重要性，尽管中美关系趋于紧张。 以下为0159 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均 RSI 值 CBOT小麦 426.75 -0.50 -0.12% +0.12% 412.14 44 CBOT玉米 347.00 -0.75 -0.22% -0.29% 349.47 41 CBOT大豆 997.00 1.00 +0.10% +0.30% 986.32 59 CBOT稻米 11.52 $0.00 +0.00% -0.52% $12.07 31 WTI原油 57.08 -$0.12 -0.21% +7.68% $52.51 83 汇率 欧元/美 $1.160 $0.001 +0.09% -0.11% 元 美元/澳 0.7655 0.001 +0.14% -0.46% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 侯雪苹/王灿；审校 陈宗琦)