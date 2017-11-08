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芝加哥期市：大豆期货连涨第三日，因USDA料将调降产量预估
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2017年11月8日 / 凌晨2点39分 / 1 天前

芝加哥期市：大豆期货连涨第三日，因USDA料将调降产量预估

2 分钟阅读

    路透悉尼11月8日 - 美国大豆期货周三小涨，为连续第三日上涨，受美国农业部将在本周调降大豆产量预估的预期支撑。
    
    0159 GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆合约涨0.1%至每蒲式耳9.97-1/2美元，周二则涨0.2%。
    
    主力玉米合约跌0.2%至每蒲式耳3.47美元，上日收跌0.1%。

    主力小麦期货跌0.12%至每蒲式耳4.26-3/4美元，周二收盘跌0.8%。

    美国作物生长状况改善缓解了相关担忧，令小麦价格承压。

    市场将关注周四公布的美国农业部供需报告。

    分析师预计该报告将显示玉米单产提高，大豆单产下降，全球供应依然充裕。

    一位美国行业官员称，本周美国总统特朗普访华期间中国将承诺增加美国大豆收购量，凸显出农产品贸易
的重要性，尽管中美关系趋于紧张。    
    
 以下为0159 GMT报价：
 合约      价格     变动    涨跌%   两日涨跌%  30日移动均   RSI
                                               值           
 CBOT小麦   426.75   -0.50  -0.12%     +0.12%       412.14   44
 CBOT玉米   347.00   -0.75  -0.22%     -0.29%       349.47   41
 CBOT大豆   997.00    1.00  +0.10%     +0.30%       986.32   59
 CBOT稻米    11.52   $0.00  +0.00%     -0.52%       $12.07   31
 WTI原油     57.08  -$0.12  -0.21%     +7.68%       $52.51   83
 汇率                                                          
 欧元/美    $1.160  $0.001  +0.09%     -0.11%                  
 元                                                         
 美元/澳    0.7655   0.001  +0.14%     -0.46%                  
 元                                                         
 
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) (编译 侯雪苹/王灿；审校 陈宗琦)

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