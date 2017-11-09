芝加哥期市：玉米期货下跌，在USDA报告发布前徘徊在一周低点附近

路透悉尼11月9日 - 美国玉米期货周四小幅下跌，因市场预计美国农业部(USDA)将上调北美玉米产量预估，这令玉米价格维持在一周低点附近。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货合约跌0.2%至每蒲式耳3.47-1/2美元。玉米合约周三收盘涨0.1%，盘中曾触及11月1日以来最低每蒲式耳3.45-3/4美元。 主力大豆期货持平报每蒲式耳9.98-1/2美元，周三涨0.2%。 主力小麦期货上涨0.2%至每蒲式耳4.27-1/2美元，周三收低0.1 %。 市场聚焦美国农业部(USDA)报告，预计报告将上调美国玉米单产，调 降大豆单产，并显示全球谷物和油籽供应仍丰。 中国海关总署周三公布的数据显示，中国10月进口586万吨大豆，较 前月下滑28%，且远低于市场预估，因有一些船运推迟。 以下为0116 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌% 30日移动均值 RSI CBOT小麦 427.50 0.75 +0.18% +0.29% 412.17 47 CBOT玉米 347.50 -0.75 -0.22% -3.00% 355.25 43 CBOT大豆 998.50 0.00 +0.00% -4.01% 1024.82 61 CBOT稻米 11.41 $0.00 +0.00% +14.33% $9.84 25 WTI原油 56.88 $0.07 +0.12% +7.30% $52.50 79 汇率 欧元/美元 $1.159 $0.099 +9.32% +8.90% 美元/澳元 0.7666 0.019 +2.56% +2.23% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米 为美元/英担。 (完) (编译 汪红英/张若琪 审校 戴素萍/王丽鑫)