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芝加哥期市：玉米期货下跌，在USDA报告发布前徘徊在一周低点附近
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2017年11月9日 / 凌晨1点56分 / 2 天前

芝加哥期市：玉米期货下跌，在USDA报告发布前徘徊在一周低点附近

2 分钟阅读

    路透悉尼11月9日 - 美国玉米期货周四小幅下跌，因市场预计美国农业部(USDA)将上调北美玉米产量预估，这令玉米价格维持在一周低点附近。
    
    芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货合约跌0.2%至每蒲式耳3.47-1/2美元。玉米合约周三收盘涨0.1%，盘中曾触及11月1日以来最低每蒲式耳3.45-3/4美元。
    
    主力大豆期货持平报每蒲式耳9.98-1/2美元，周三涨0.2%。

    主力小麦期货上涨0.2%至每蒲式耳4.27-1/2美元，周三收低0.1
%。
    
    市场聚焦美国农业部(USDA)报告，预计报告将上调美国玉米单产，调
降大豆单产，并显示全球谷物和油籽供应仍丰。
    
    中国海关总署周三公布的数据显示，中国10月进口586万吨大豆，较
前月下滑28%，且远低于市场预估，因有一些船运推迟。

 以下为0116 GMT报价：
 合约           价格     变动     涨跌%   两日涨跌%  30日移动均值   RSI
 CBOT小麦     427.50     0.75    +0.18%      +0.29%        412.17    47
 CBOT玉米     347.50    -0.75    -0.22%      -3.00%        355.25    43
 CBOT大豆     998.50     0.00    +0.00%      -4.01%       1024.82    61
 CBOT稻米      11.41    $0.00    +0.00%     +14.33%         $9.84    25
 WTI原油       56.88    $0.07    +0.12%      +7.30%        $52.50    79
 汇率                                                              
 欧元/美元    $1.159   $0.099    +9.32%      +8.90%                
 美元/澳元    0.7666    0.019    +2.56%      +2.23%                
 
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米
为美元/英担。
    (完) (编译 汪红英/张若琪 审校 戴素萍/王丽鑫)

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