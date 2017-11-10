芝加哥期市：玉米期货徘徊在一年低点附近，受USDA产量预测影响

路透悉尼11月10日 - 美国玉米期货周五持稳，徘徊在一年低点附近 ；此前美国农业部(USDA)预计北美玉米产量将创纪录。 芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货本周下跌近2%，为连续 第二周下跌。 玉米期货周四创2016年11月以来最低水平每蒲式耳3.40-3/4美元。 交投最活跃的大豆合约全周下跌将近1.5%，为8月15日以来最大 单周跌幅。 小麦合约本周涨逾0.5%，为9月15日以来最大单周涨幅。 美国农业部将玉米收成预估上调至145.78亿蒲式耳，所依据的单产为 每英亩175.4蒲式耳，若真的如此，将刷新去年创下的纪录高点。 大豆收成料达到创纪录44.25亿蒲式耳，单产为每英亩49.5蒲式耳。 美国大豆行业已与中国进口商签署了两份意向书，中方将在2017/18 销售年度进一步购买1,200万吨大豆，金额为50亿美元。 以下为0214 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 429.25 0.25 +0.06% +0.70% 412.23 49 CBOT玉米 341.50 0.00 +0.00% -4.68% 355.05 26 CBOT大豆 985.25 0.25 +0.03% -5.29% 1024.38 47 CBOT稻米 11.44 $0.00 +0.00% +14.58% $9.84 31 WTI原油 57.02 -$0.15 -0.26% +7.56% $52.51 77 汇率 欧元/美 $1.165 $0.105 +9.88% +9.45% 元 美元/澳 0.7685 0.021 +2.81% +2.48% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。 (完) (编译 王灿/郑茵 审校 戴素萍/龚芳/高琦)