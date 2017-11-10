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芝加哥期市：玉米期货徘徊在一年低点附近，受USDA产量预测影响
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#市场报道
2017年11月10日 / 凌晨2点53分 / 1 天前

芝加哥期市：玉米期货徘徊在一年低点附近，受USDA产量预测影响

2 分钟阅读

    路透悉尼11月10日 - 美国玉米期货周五持稳，徘徊在一年低点附近
；此前美国农业部(USDA)预计北美玉米产量将创纪录。

    芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米期货本周下跌近2%，为连续
第二周下跌。

    玉米期货周四创2016年11月以来最低水平每蒲式耳3.40-3/4美元。

    交投最活跃的大豆合约全周下跌将近1.5%，为8月15日以来最大
单周跌幅。
    
    小麦合约本周涨逾0.5%，为9月15日以来最大单周涨幅。
    
    美国农业部将玉米收成预估上调至145.78亿蒲式耳，所依据的单产为
每英亩175.4蒲式耳，若真的如此，将刷新去年创下的纪录高点。
    
    大豆收成料达到创纪录44.25亿蒲式耳，单产为每英亩49.5蒲式耳。
    
    美国大豆行业已与中国进口商签署了两份意向书，中方将在2017/18
销售年度进一步购买1,200万吨大豆，金额为50亿美元。
    
 以下为0214 GMT报价：
 合约      价格    变动    涨跌%   两日涨跌  30日移动均   RSI
                                   %         值           
 CBOT小麦  429.25  0.25    +0.06%  +0.70%    412.23       49
 CBOT玉米  341.50  0.00    +0.00%  -4.68%    355.05       26
 CBOT大豆  985.25  0.25    +0.03%  -5.29%    1024.38      47
 CBOT稻米  11.44   $0.00   +0.00%  +14.58%   $9.84        31
 WTI原油   57.02   -$0.15  -0.26%  +7.56%    $52.51       77
 汇率                                                     
 欧元/美   $1.165  $0.105  +9.88%  +9.45%                 
 元                                                       
 美元/澳   0.7685  0.021   +2.81%  +2.48%                 
 元                                                       
    
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。
    (完) (编译 王灿/郑茵 审校 戴素萍/龚芳/高琦)

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