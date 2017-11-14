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芝加哥期市：大豆期货自两周低点小幅反弹，USDA称收割进度不及预期
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2017年11月14日 / 凌晨2点40分 / 2 天前

芝加哥期市：大豆期货自两周低点小幅反弹，USDA称收割进度不及预期

2 分钟阅读

    路透悉尼11月14日 - 美国大豆期货周二小涨，自上日触及的两周低点反弹，因美国农业部(USDA)称收割进度落后于市场预期。
    
    0205GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货上涨0.2%至每蒲式耳9.75-3/4美元；周一收低1.3%，且盘中触及10月30日以来最低9.73-3/4美元。
    
    主力玉米期货下跌0.1%至每蒲式耳3.42美元，上日涨0.6%。

    主力小麦期货微涨0.1%至每蒲式耳4.24-3/4美元，周一收低1.7%。
    
    USDA称，截止周日有93%的美国大豆已经完成收割，落后于预估的95%。
    
    USDA称，美国玉米作物收割进度为83%，符合市场预估。
    
    USDA还表示，美国小麦作物优良率为54%，低于分析师的预期。
    
    大豆价格承压，因巴西主要产区普遍降雨。

 以下为0205 GMT报价：
 合约           价格     变动     涨跌%  两日涨跌  30日移动均  RSI
                                                %  值          
 CBOT小麦     424.75     0.50    +0.12%    -1.56%      431.24   41
 CBOT玉米     342.00    -0.25    -0.07%    -0.44%      348.19   33
 CBOT大豆     975.75     1.50    +0.15%    -1.14%      987.73   38
 CBOT稻米      11.36    $0.00    -0.04%    -0.57%      $11.93   29
 WTI原油       56.72   -$0.04    -0.07%    -0.04%      $53.24   71
 汇率                                                             
 欧元/美      $1.167   $0.000    +0.03%    +0.05%                 
 元                                                            
 美元/澳      0.7628    0.001    +0.09%    -0.43%                 
 元                                                            
 
     附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完
) (编译 王兴亚/徐文焰；审校 许娜/刘秀红/龚芳)

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