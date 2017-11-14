芝加哥期市：大豆期货自两周低点小幅反弹，USDA称收割进度不及预期

路透悉尼11月14日 - 美国大豆期货周二小涨，自上日触及的两周低点反弹，因美国农业部(USDA)称收割进度落后于市场预期。 0205GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力大豆期货上涨0.2%至每蒲式耳9.75-3/4美元；周一收低1.3%，且盘中触及10月30日以来最低9.73-3/4美元。 主力玉米期货下跌0.1%至每蒲式耳3.42美元，上日涨0.6%。 主力小麦期货微涨0.1%至每蒲式耳4.24-3/4美元，周一收低1.7%。 USDA称，截止周日有93%的美国大豆已经完成收割，落后于预估的95%。 USDA称，美国玉米作物收割进度为83%，符合市场预估。 USDA还表示，美国小麦作物优良率为54%，低于分析师的预期。 大豆价格承压，因巴西主要产区普遍降雨。 以下为0205 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均 RSI % 值 CBOT小麦 424.75 0.50 +0.12% -1.56% 431.24 41 CBOT玉米 342.00 -0.25 -0.07% -0.44% 348.19 33 CBOT大豆 975.75 1.50 +0.15% -1.14% 987.73 38 CBOT稻米 11.36 $0.00 -0.04% -0.57% $11.93 29 WTI原油 56.72 -$0.04 -0.07% -0.04% $53.24 71 汇率 欧元/美 $1.167 $0.000 +0.03% +0.05% 元 美元/澳 0.7628 0.001 +0.09% -0.43% 元 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完 ) (编译 王兴亚/徐文焰；审校 许娜/刘秀红/龚芳)