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芝加哥期市：玉米期货小跌，市场关注USDA报告
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2017年8月10日 / 凌晨1点53分 / 4 天前

芝加哥期市：玉米期货小跌，市场关注USDA报告

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透悉尼8月10日 - 美国玉米期货周四小跌，在备受关注的美国农业部(USDA)报告公布前，交易商轧平仓位；市场预期农业部报告将显示玉米产量下降，因天气不利于作物。

    0117GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米合约跌0.2%至每蒲式耳3.85-1/2美元，上日上涨0.7%。
    
    主力大豆合约小涨0.1%至9.74-1/2美元，周三基本收平。

    主力小麦期货合约下跌0.2%至每蒲式耳4.58-1/2美元，周三收升0.5%。
    
    美国农业部周四将发布首份基于田间调查作出的2017年美国玉米和大豆作物产量预估，分析师预期政府将调降两种作物的单产预估。
    
    分析师预期，USDA将把美国玉米单产预估从每英亩170.7蒲式耳降至166蒲式耳。
    
    根据分析师预估，美国大豆单产预估将从每英亩48.0蒲式耳降至47.5蒲式耳。
    
    USDA称，民间出口商取消向未知目的地出口13万吨美国旧作大豆。
    
 以下为0117 GMT报价：
 合约         价格    变动   涨跌%  两日涨跌  30日移动均值   RSI
                                           %                
 CBOT小麦   458.50   -1.00  -0.22%    +0.33%        498.00    35
 CBOT玉米   385.50   -0.75  -0.19%    +0.46%        391.26    51
 CBOT大豆   974.50    1.25  +0.13%    +0.13%        994.13    45
 CBOT稻米    12.23  -$0.09  -0.69%    +0.66%        $12.08    51
 WTI原油     49.59   $0.03  +0.06%    +0.85%        $47.32    62
 汇率                                                           
 欧元/美元  $1.176  $0.000  +0.02%    +0.09%                    
 美元/澳元  0.7906   0.002  +0.25%    -0.08%                    
 
 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美
元/英担。(完) (编译 张若琪/徐文焰；审校 许娜/张荻/李婷仪)

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