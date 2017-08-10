芝加哥期市：玉米期货小跌，市场关注USDA报告

路透悉尼8月10日 - 美国玉米期货周四小跌，在备受关注的美国农业部(USDA)报告公布前，交易商轧平仓位；市场预期农业部报告将显示玉米产量下降，因天气不利于作物。 0117GMT，芝加哥期货交易所(CBOT)主力玉米合约跌0.2%至每蒲式耳3.85-1/2美元，上日上涨0.7%。 主力大豆合约小涨0.1%至9.74-1/2美元，周三基本收平。 主力小麦期货合约下跌0.2%至每蒲式耳4.58-1/2美元，周三收升0.5%。 美国农业部周四将发布首份基于田间调查作出的2017年美国玉米和大豆作物产量预估，分析师预期政府将调降两种作物的单产预估。 分析师预期，USDA将把美国玉米单产预估从每英亩170.7蒲式耳降至166蒲式耳。 根据分析师预估，美国大豆单产预估将从每英亩48.0蒲式耳降至47.5蒲式耳。 USDA称，民间出口商取消向未知目的地出口13万吨美国旧作大豆。 以下为0117 GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日涨跌 30日移动均值 RSI % CBOT小麦 458.50 -1.00 -0.22% +0.33% 498.00 35 CBOT玉米 385.50 -0.75 -0.19% +0.46% 391.26 51 CBOT大豆 974.50 1.25 +0.13% +0.13% 994.13 45 CBOT稻米 12.23 -$0.09 -0.69% +0.66% $12.08 51 WTI原油 49.59 $0.03 +0.06% +0.85% $47.32 62 汇率 欧元/美元 $1.176 $0.000 +0.02% +0.09% 美元/澳元 0.7906 0.002 +0.25% -0.08% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美 元/英担。(完) (编译 张若琪/徐文焰；审校 许娜/张荻/李婷仪)