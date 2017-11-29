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美国2018年度大豆种植面积料创纪录新高 玉米种植面积亦增
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2017年11月29日 / 凌晨3点22分 / 2 天前

美国2018年度大豆种植面积料创纪录新高 玉米种植面积亦增

1 分钟阅读

路透芝加哥11月28日 - 美国农业部(USDA)周二表示，美国农户2018/19年度大豆种植面积可能将创纪录高位，并将增加其他大多数主要作物的种植面积。

如果这些预期兑现，那么又一年的充沛供应将延长全球供应过剩局面，而大豆和玉米价格已因此疲弱多年。

USDA旗下首席经济学家办公室(Office of the Chief Economist)预计，农户将在春季播种9,100万英亩大豆，高于2017年创纪录的9,020万英亩。

玉米种植面积也将增加，从2017-18年度的9,040万英亩升至9,100万英亩，但低于2016-17年度的9,400万英亩。

政府预计2018年度美国八种主要作物种植面积总计2.537亿英亩，高于上一年度的2.523亿英亩。USDA预计高粱、大麦、燕麦和稻米的种植面积将较上年增加，而小麦和陆地棉种植面积将减少。

“我认为USDA的意思是，只要能跑赢多变的生产成本，农户就不会让土地闲置。他们明年在土地利用方面将高歌猛进，”R.J. O‘Brien的负责研究的副总裁Rich Feltes说。

美国政府将于2月公布对未来10年的完整预估报告。

USDA预计，美国玉米产量将在始于2018年9月1日的2018-19年度达到145.20亿蒲式耳，单产料为173.5蒲式耳/英亩。

政府预计2018-19年度玉米年末库存料增长至26.07亿蒲式耳，2017-18年度料为24.87亿蒲式耳。

大豆方面，USDA预计2018-19年度产量为43.60亿蒲式耳，单产料为48.4蒲式耳/英亩。和玉米不同的是，政府预计2018-19年度大豆年末库存将降至3.76亿蒲式耳，2017-18年度料为4.25亿蒲式耳。(完)

编译 许娜/艾茂林; 审校 李婷仪/陈宗琦

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