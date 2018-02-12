短期A股还会震荡 寻找业绩确定性高公司构建组合--惠理

路透上海2月12日 - 上周中国A股出现一波狂跌，这让一些新成立的价值投资型基金有了从容建仓的机会。香港本土资产管理业者--惠理集团(0806.HK)中国业务总裁余小波表示，短期内A股市场可能有震荡，应继续寻找业绩确定性高、价值低估的公司来构建投资组合。

他认为，近期A股的下跌，主要受外盘牵累及国内蓝筹股的获利回吐等。目前中国宏观基本面良好，优质企业基本面无忧，在近日风险释放后估值正趋于合理。他们关注的A股投资标的，部分估值已至合理水平或安全边际。

“目前有些公司到了合理水平，有些甚至到了合理水平的下面，但有些还没有。”他在接受路透采访时表示，合理水平并不代表买入机会，只有到了安全边际才适合基金买入。

以价值投资见长的惠理集团，其投资策略核心就是在深度研究的基础上，买入交易价格较内在价值有折让的基本面优质公司，获得企业长期成长性收益。而惠理在1月底刚成立的首只在中国境内的A股私募基金，目前已开始建仓。

上周中国股市连续四天大跌，累计跌幅达9.6%，创逾两年最大单周跌幅。周一大盘出现技术性反弹，但力度较弱。

去年以来，A股市场出现结构性行情，消费等白马股被投资者追捧，价值投资成为主导风向。但惠理的投资哲学却是完全自下而上的选股，不会刻意超配某些热门行业。

他说，价值投资不是简单地买上证50权重股或买蓝筹。惠理选择的投资标的不一定来自消费或科技等热门行业，周期股中也能出现优质投资标的。一些细分领域，行业集中度达到一定水平，龙头公司的盈利就会趋于稳定，内生隐含回报率会相当高。

对于投资标的的选择上，他说，始终用长期竞争力及区域性眼光来衡量，惯用指标包括净资产回报率、市净率、现金回报率，而非市场常用的市盈率（PE），因为公司净利容易出现短期波动。

“从长线看，优质公司的长线复合回报是很高的. ...对于一些小股票，我们也开始关注。”他认为，目前沪深两市数千家上市公司，足够惠理去发掘一些优质标的，构建投资组合。

惠理集团管理的旗舰基金去年回报率为44.9%，成立近25年以来该基金的累计收益达35.88倍，惠理由此获得亚洲对冲基金年度大奖。

惠理集团专注于大中华区的投资，去年底管理资产规模166亿美元，其中大中华区股票旗舰基金--惠理价值基金的规模16亿美元。2015年其上海子公司获批QDLP（合格境内有限合伙人）资格，2017年底惠理又拿下中国私募证券投资基金管理牌照。（完）