温哥华为海外置业投资回报最高 香港租金回报全球第二--胡润

路透上海3月5日 - 胡润研究院周一发布2017年海外置业投资回报指数，以当年房价涨幅、租金回报率和当地货币兑人民币汇率变动的总和计算，加拿大温哥华的置业投资回报最高；单租金回报率来看，英国伯明翰和香港名列前两位。

胡润研究院同时公布的2017年全球房价指数显示，前50名城市中有47个城市涨幅在10%以上，中国入围城市最多，达24个，且前10名中占七个；其次是美国、德国和加拿大，均为四个。

胡润百富董事长兼首席调研员胡润表示，”接下来的几年，中国高净值人群的投资肯定更加国际化，地产是他们的投资首选。”

大陆以外投资回报率最高的前50个城市中，美国以11个城市居首，英国有七个城市入榜居次，德国、澳大利亚和加拿大均有四个。加拿大多伦多在2017年4月向海外买家开征15%的”非居民投机税”等，以抑制大多伦多地区房价的飞速上涨。随着多伦多房地产市场的硝烟慢慢冷却，温哥华的房价却重新恢复了活力，去年房价上涨15.9%，总体回报达21.2%。

加拿大维多利亚、英国伯明翰、德国法兰克福、泰国曼谷亦名列投资回报率前五。以单租金收益率看，伯明翰以10.3%的年回报率居首，香港的回报率达9.7%，排名第三的印尼首都雅加达租金收益率亦达8%。

2017年中国楼市依旧受各地限购政策影响而持续降温，城市排名也发生了变化。排名全球第二的无锡依旧领跑中国房价涨幅，排名比去年上升两个名次，涨幅从34.3%下降到18.2%，但这两年累计增长近六成。从一线城市来看，北京和上海分别比去年下降13和20位，至第23位和27位，涨幅分别达12.8%和12.3%；深圳房价涨幅跌出全球前50位。（完）