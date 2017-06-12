深地铁受让万科股权292亿价款 除自有资金外约六成为贷款

路透上海6月12日 - 中国大型地产商万科(000002.SZ)最新权益变动书显示，深圳地铁集团本次从中国恒大受让万科股权花费的292亿元人民币总价款中，除自有资金外，其余部分通过银行贷款方式筹集，贷款规模为175亿元，占比约六成，期限不超过五年，利率为五年期贷款基准利率。

万科(2202.HK)上周五晚公告，中国恒大(3333.HK)拟将其所持14.07%万科股权，以292亿元转让给深圳地铁集团。转让后，深地铁持股比例升至29.38%超越宝能，跃居万科第一大股东，意味着长达近两年的万科股权纷争终于尘埃落定。深地铁将在6月16日前支付65.5%转让价款，余款6月28日前支付。

权益变动报告书中回应了外界关于本次股权受让资金来源的猜测。报告书表示，深圳地铁资金来源于自有及自筹资金，来源合法，不存在直接或间接来源于上市公司及其关联方的情况，也不存在利用本次受让股份向银行等金融机构质押取得融资的情形。

另外，深圳地铁暂无在未来12个月内对万科或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或上市公司拟购买或置换资产的重组计划。截至报告书签署之日，亦暂无意对上市公司现有员工聘用计划作重大变动。

深圳地铁本次受让万科股权价格为18.80元/股，较万科A停牌前(6月6日)收盘价20.87元折让近10%；转让完成后，恒大下属企业将不再持有万科股份。万科A将于今日(12日)复牌。(完)

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