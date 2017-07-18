万科收购普洛斯拟至多出资34亿坡元 持有权益约21.4%

路透上海7月18日 - 中国最大房企之一的万科企业(000002.SZ)(2202.HK)周二公告称，万科拟与合作伙伴共同参与亚洲最大仓储运营业者普洛斯公司（GLP）(GLPL.SI)的私有化，本次收购总价约159亿坡元，其中万科出资至多34亿坡元（约合168亿元人民币），持有权益约21.4%。

公告指出，此次收购GLP每股代价为3.38坡元。收购要约方将通过Nesta Investment Holdings, L.P.有限合伙人出资及其他途径支付该代价。收购完成时，万科地产（香港）在Nesta的出资将不超过34亿坡元，在Nesta中的有限合伙权益约21.4%。

此外，万科地产（香港）及其联属公司也可以自主决定投资于财团其他成员为收购而设立的若干联接基金（Feeder Fund）。该等投资的金额将在收购完成时才能确定，在任何情况下万科就收购需支付之合计投资金额，将不超过按照香港联合交易所证券上市规则计算所有适用百分比率的25%或以上。

万科上周五称，子公司万科地产（香港）有限公司及其联属公司将与厚朴、高瓴资本、中银集团投资公司及普洛斯现任CEO梅志明旗下公司共同组成财团，参与普洛斯潜在的私有化，万科有望成为普洛斯的重要股东。

新加坡政府投资公司(GIC)现持有普洛斯37%的股份。GIC称支持该交易。

普洛斯及其附属公司拥有、管理和开发物流设施。GLP拥有及管理在中国、日本、美国和巴西等地共5500万平方米现代物流设施组合，GLP也是全球最大房地产基金管理人之一，管理资产约390亿美元。

普洛斯在中国处于绝对领先地位，其市场份额超过第2到第10名的总和。同时，普洛斯在日本、巴西的市场份额均排名第一，在美国排名第二。除了物流地産的开发及运营，普洛斯的业务还涉及物流地産基金管理。

截至2017年3月末的财年中，普洛斯实现营业收入8.8亿美元，净利润7.94亿美元。

万科A股和H股今日将复牌，此前因筹划重大事项，自上周五中午起临时停牌，停牌前分别报24.59元和23.20港元。（完）

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