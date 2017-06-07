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2017年6月7日 / 凌晨12点12分 / 2 个月前

万科称大股东深地铁正筹划受让万科股份 A股今起停牌

路透新闻部

1 分钟阅读

路透上海6月6日 - 中国最大房企之一的万科企业股份有限公司(000002.SZ)(2202.HK)周二晚公告称，当天晚间其接到大股东深圳市地铁集团有限公司通知，其正筹划受让万科股份。万科A股自周三起持续停牌。

万科公告指出，截至目前，深地铁受让股份的具体细节尚未最终确定，且最终需按程序批准。深地铁集团将会根据交易进展及时告知万科，并履行相关信息披露义务。为避免公司股价异常波动，万科A股自周三起停牌，预计停牌时间不超过五个交易日。

公告未披露有意转让万科股份的对象，不过周一晚万科另一大股东--宝能系旗下深圳市钜盛华公司宣布，上周四其完成一宗涉及9,100万股万科股份的解除质押手续。

截止6月1日（上周四），钜盛华通过普通证券账户直接持有万科A股股票共计9.26亿股，占公司总股本的8.39%；累计质押股数为8.35亿股。

1月份深地铁通过受让华润及其下属公司持股，以371.71亿元人民币收购万科16.9亿A股股份，占公司总股本的15.31%，成为万科第二大股东。而宝能系共计持有万科25.4%股份，为第一大股东。市场人士普遍分析，强行收购不成且资金链紧绷的宝能系，是最有可能转让其持股的万科大股东。

万科A周二收报20.87元，过去一个月累计涨10.5%。（完）

发稿 林琦; 审校 乔艳红

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