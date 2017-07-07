万科购买广信资产包正式签约 551亿对价八个月内分期支付

路透上海7月7日 - 中国大型房地产企业--万科(000002.SZ) (2202.HK)周四晚公告称，孙公司广州万溪周二正式签约收购广信房产资产包，所需支付的551亿元人民币对价将在八个月内分期支付。

万科在深交所网站上公告指出，公司计划引入合作方共同开发，正在与竞拍前已承诺投资的合作伙伴讨论合作细节，并与其他意向合作方协商共同合作开发事宜。合作达成后万科在标的资产中拥有的权益比例将发生变更。

公告称，广州万溪在拍卖之时已支付43亿元履约订金，拍卖成交之日起15日内支付第一期价款50亿元，75日内支付第二笔款项50亿元，135日内支付第三期款项50亿元，在2018年2月底前支付其余除土地增值税以外的款项。

万科称，本次交易支出款项的资金来源于公司自有资金、相关合作方投入资金及可能的金融机构融资。

广信资产包包括广东国际信托投资公司清算组持有的广东省信托房产开发公司及其广州地产分公司的投资权益和债权，其核心资产为广州市区16宗可开发土地，对应权益可开发计容面积约为211万平方米。

万科还指出，此次收购标的为破产财产，广信房产及广州分公司部分用地历史久远，涉及的问题较为复杂，不排除可能出现土地规划条件变更等影响广信房产及广州分公司未来经营的情况，万科将积极与有关主管机关、债权人、小业主等主体就本次交易标的涉及的历史遗留问题进行沟通，最大程度的减小交易标的历史遗留问题给公司带来的不利影响。

万科上周五已宣布竞得广信资产包 (Full Story)。不过因该项交易近日正式签约，万科H股周三起暂时停牌，周五起恢复交易，而A股本周正常交易，周四收报24.22元，过去一个月累计上涨16.05%。（完）

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