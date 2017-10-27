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万科第三季净利37.88亿元同比增30.13% 前三季增34.23%
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2017年10月27日 / 凌晨12点44分 / 2 天前

万科第三季净利37.88亿元同比增30.13% 前三季增34.23%

1 分钟阅读

路透上海10月27日 - 中国大型房地产企业--万科(000002.SZ)(2202.HK)周五发布三季报，今年第三季实现净利润37.88亿元人民币，同比增长30.13%；前三季实现净利润110.91亿元，同比增34.23%。

公告显示，第三季万科实现营业收入472.90亿元，同比增11.90%；基本每股收益0.343元。1-9月营业收入为1,171.01亿元，与上年同期基本持平，前三季每股收益为1.005元。

第三季万科房地产业务实现销售面积795.5万平方米，销售金额1,189.2亿元，同比分别增长36.5%和63.3%。前九个月累计实现销售面积2,664.5万平方米，销售金额3,961.0亿元，同比增33.8%和50.7%。

由于销售增长高于结算增长，截至9月底，公司已售未结算资源面积增至3,260.9万平方米，合同金额增至人民币4,321.0亿元。

公司并表示，第三季新增64个项目，总建筑面积约1,728.6万平方米，按万科权益计算的建筑面积约1,115.7万平方米。1-9月累计新增143个项目，总建筑面积约3,288.4万平方米，按万科权益计算的建筑面积约2,099.5万平方米，按投资金额计算，其中91.6%位于一二线城市。

万科今年上半年实现销售金额2,771.8亿元人民币，同比增长45.8%；实现净利润73亿元，同比增长36.5%。

万科A周四收报27.53元人民币，过去一个月累计升2.88%；H股周四收报27.70港元，过去一个月上涨11.47%。(完)

欲浏览公告细节，请点选深圳证交所网站 here

发稿 边竞； 审校 林高丽

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