万科联合伙伴收购凯德商用在华20家购物中心 涉资84亿元人民币

路透香港1月5日 - 万科(000002.SZ)(2202.HK)旗下商业地产平台--印力商用置业周五宣布，联手万科及Triwater Asset Management Holdings Limited，以83.65亿元人民币收购凯德集团(CATL.SI)旗下凯德商用在中国的20家购物中心项目公司的100%股权及负债。

公司的新闻稿指，此次股权交易涉及的20家购物中心总建筑面积约95万平方米，分布在华北、华东、华南和中西部区域的19个城市，且均位于所在城市的核心区域。交易完成后，上述购物中心将全部交由印力运营管理，计划按照“印象”系列的品牌定位及标准进行提升。

至此，印力在全国持有或管理的商业项目数量120家，管理面积1,000万平方米，管理资产规模逾800亿元，遍布中国58个城市。

“伴随中国城镇化进程持续加快及人民对美好生活日益增长的需求，我们充分看好商业地产存量市场的价值空间。此次收购凯德成熟资产项目持有公司的股权，符合印力的发展战略。”万科集团高级副总裁、印力董事长兼总裁丁力业说。

上述股权交易的完成仍需取得中国政府相关部门的监管审批。而在股权交易后，原来的项目团队将会保留下来。

2016年底，印力成为万科商业地产平台，成立六大城市商业公司，覆盖以广深、北京、上海、杭州、武汉、西安为核心区域的城市群。（完）