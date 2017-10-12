万科子公司参与设立一物流地产投资基金 总规模60亿元

路透上海10月12日 - 中国大型地产企业--万科企业股份有限公司(000002.SZ)(2202.HK)周三晚公告称，旗下子公司深圳市万科产业园投资公司拟参与设立一只专业物流地产投资基金，该基金认缴出资总额为60亿元人民币。

珠海市乾元晟投资发展合伙企业为该基金的普通合伙人，除万科产业园公司外，基金的有限合伙人还包括江苏省国际信托公司、宁波博裕物流公司和珠海市飞虹壹号投资合伙企业，其中江苏国投和万科产业园拟分别认缴36亿元和15亿元。

该基金未来将投资于中国境内确定区域的拟建、在建及已建成的物流地产项目。经全体合伙人一致同意，基金可以增资，但合伙企业增加出资后的出资总额不得超过200亿元。

普通合伙人作为执行事务合伙人执行合伙事务，负责基金日常运营；而投资决策委员会是基金对外投资及投后管理的最终决策机构，由五名委员组成，其中两名委员由万科产业园委派，投资决策委员会就任何事项作出决策均应经所有委员一致同意。

万科称，下属子公司参与设立拟投资于中国境内确定区域的拟建、在建及已建成的物流地产项目的物流地产投资基金，有助于公司借助外部合作方力量，加快公司在物流地产领域的投资运作。

万科此前参与了亚洲最大物流地产运营商普洛斯公司（GLP）(GLPL.SI)的私有化，本次收购总价约159亿坡元，其中万科出资至多34亿坡元（约合168亿元人民币），持有权益约21.4%。（完）