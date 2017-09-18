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委内瑞拉发布以人民币计价的油价 弃用美元
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2017年9月18日 / 凌晨12点12分 / 1 个月前

委内瑞拉发布以人民币计价的油价 弃用美元

1 分钟阅读

路透加拉加斯9月15日 - 委内瑞拉周五发布以人民币计价的石油和燃料价格，并称此举是为了让该国从“美元暴政”中解放出来，呼应了委内瑞拉总统马杜罗最近宣布的计划。

马杜罗上周说委国政府将避免使用美元。此前，美国指控委内瑞拉执政党破坏民主，宣布对委内瑞拉进行制裁，禁止与委国进行特定的金融交易。

全球石油业一面倒地使用美元为产品定价。

委内瑞拉石油部周五发布的一周公告中，9月价格是以人民币计价，同时也包括几周前、几月前以美元计价的价格。

“这个模式是总统9月7日宣布事项的结果...委内瑞拉将落实新策略，让国家从美元暴政中解放出来，”石油部在发布公告之后的声明中称。

委内瑞拉以人民币计价的价格看来是在美元价格的基础上乘以美元/人民币汇率。

截至周五的一周价格为每桶306.26元人民币，按脚注上列出的汇率计算，相当于46.76美元。之前一周的价格为300.91元人民币/46.15美元。

对于一封询问更多详情的电邮，石油部没有作出回覆。

“目前还没有人要求变更合同，”一位接受该问题咨询的石油交易员说。这位交易员要求匿名。

“石油是一种几乎只采用美元进行交易的大宗商品。比如说，PDVSA的债务仍然以美元计价...他们也只能用这种货币来偿还债务，”该交易员所说的PDVSA为委内瑞拉国家石油公司。

委内瑞拉的Dicom汇率体系周三暂停卖出美元，以便纳入其它货币。(完)

编译 李婷仪/郑茵 审校 白云/徐文焰

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