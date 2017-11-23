独家：美国制裁下的PDVSA等米下锅 求助俄油等伙伴提供信贷

路透玻利维亚圣塔克鲁斯11月23日 - 委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)天然气部副总裁Cesar Triana周三表示，公司正同俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)、意大利油气集团埃尼集团(Eni)、西班牙的雷普索尔(Repsol)以及挪威国家石油公司(Statoil)进行会谈，以获得他们对公司油气项目的信贷支持，扭转产量处于近30年低点的颓势。

面对美国的制裁，委内瑞拉正竭力要为600亿美元债务进行再融资，PDVSA正苦于找寻新注资。

Cesar Triana对路透表示：“我们正同盟友，以及俄油、埃尼集团、雷普索尔和挪威国家石油公司等战略伙伴沟通，而且他们也愿意继续同我们合作，继续注资我们的项目来提高原油和天然气产量。”

目前尚未立即获得俄油(ROSN.MM)、埃尼集团(ENI.MI)、雷普索尔(REP.MC)和挪威国家石油公司(STL.OL)的置评。

在委内瑞拉政府苦于应付偿债之际，PDVSA油气项目的维护和修缮捉襟见肘。

据委内瑞拉政府报告给石油输出国组织(OPEC)的数据，该国10月原油总产量降至200万桶/日以下，为1989年来最低。自2012年以来每年产量一直呈跌势。

Triana称，委内瑞拉力争明年将产量增加50万桶/日。

委内瑞拉近几年一直无法实现产量目标。

今年8月，美国总统特朗普签署行政令，禁止银行与委内瑞拉政府或其国有石油公司签署新的贷款交易，加速委国下滑至两家信贷评级机构所称的部分违约状态。

Triana称，这些制裁措施主要影响到支付活动的日常运作，因为银行一直拒绝接受来自委内瑞拉和PDVSA的美元。

他表示，委内瑞拉正与客户协商，将一些石油供应合约的支付货币从美元转为人民币和俄罗斯卢布，作为避开美国金融体系准入有限的办法。

他也表示，PDVSA也在寻求来自中国和俄罗斯的融资。

Triana称，委内瑞拉重组债务的努力进展顺利，多数债权人集中在中国、俄罗斯和欧洲部分地区。

“这些制裁措施导致我们出现现金流问题，所以我们需要将债务展期至更长期，来稍微缓解短期内的债务支付负担，”他表示。(完)