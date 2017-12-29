委内瑞拉将在数日内发行石油支持的加密货币“petro”

路透加拉加斯12月28日 - 委内瑞拉政府周四称，该国的加密货币将在数日内发行，由53亿桶价值2,670亿美元的石油作为支持，旨在抵消严重金融危机的影响。

委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)本月早些时候宣布推出加密货币“petro”，该加密货币由委内瑞拉的石油、天然气、黄金及钻石储备作为支持。此举让许多人颇感意外。

尽管加密货币专家对此持怀疑态度，认为委内瑞拉不具备必要条件办成此事。但该国政府高层官员Jorge Rodriguez却表示，首个“petro”将在数日内发行。

“阿亚库乔(Ayacucho)区块1号营将为该加密货币提供初步支持，”Rodriguez对记者称。阿亚库乔区块指的是位于委内瑞拉南部奥里诺科石油带(Orinoco Belt)的一个石油区块。

“它包含53.42亿桶已认证的石油，我们说的是价值2,670亿美元的石油来提供支持，”Rodriguez说，并称这使得petro与比特币等其他加密货币有所区别。

加密货币是分散的，其能否成功取决于透明度、明确的规则以及所有参与者受到公平对待。委内瑞拉并未透露有关petro的技术细节。

该国政府似乎希望petro能抵消委内瑞拉货币玻利瓦尔的急剧下跌，并使该国免受美元和美国政府的影响。在黑市上玻利瓦尔兑美元一年里已贬值97%。

Rodriguez还希望将petro成为向国际供应商付款机制的一部分。由于委内瑞拉无力还债，很多国际供应商已停止向该国供货。(完)