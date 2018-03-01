独家：美国考虑制裁委内瑞拉石油业 对总统马杜罗施压

路透华盛顿2月28日 - 一名美国官员周三表示，特朗普政府正考虑对委内瑞拉的一个军方经营的石油服务公司进行制裁，禁止保险公司为委内瑞拉石油出口提供保险。这将加大对委内瑞拉总统马杜罗的压力。

马杜罗将在4月的大选中竞选连任，美国及其盟友驳斥选举是一场骗局。该官员告诉路透，美国考虑对该国至关重要的石油产业实施制裁，这是对此前制裁措施的升级。一些措施可能在大选之前实施，另一些可能在大选后采取。

据这名官员，制裁不排除全面禁止委内瑞拉向美国出口石油，这将是与石油相关的制裁措施中最严厉的措施之一。这名官员了解美国内部对委内瑞拉政策的考量，其要求匿名。

“我认为短期内(可能)给油市造成强大冲击，”该官员称。

该官员强调，目前还没有做出决定；如果美国采取行动，将会考虑到对普通委内瑞拉人、其邻国以及对美国石油产业和美国消费者的冲击。食品短缺和恶性通胀已经让委内瑞拉人深受其害。

据美国能源资料协会(EIA)数据，2017年委内瑞拉是美国原油和成品油的第四大供应国。汤森路透数据显示，去年委内瑞拉对美国石油出口创下自1991年以来最低。

委内瑞拉信息部未对美国可能实施进一步制裁置评。

该官员称，美国新的制裁目标可能包括委内瑞拉军方经营的石油服务公司Camimpeg。军方经马杜罗批准于2016年成立该公司，为委内瑞拉国家石油公司(PDVSA)在开采、物流和安全方面提供支持。

该官员还称，另一个制裁选项，可能是禁止保险公司为与委内瑞拉国家石油公司有关联的油轮和石油船货提供保险服务。

该官员告诉路透，特朗普政府仍在考虑禁止向委内瑞拉出售美国的轻质原油和成品油，委内瑞拉将其与自己生产的重质油混合然后出口。(完)