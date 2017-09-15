微比特交易平台9月30日将正式关闭 之前完成存留资金提现

路透北京9月15日 - 继比特币中国宣布自9月30日停止所有交易业务后，深圳比特币交易平台--微比特交易平台周五亦发布公告称，决定在9月30日正式关闭微比特交易平台，在此之前完成所有用户存留资金和“数字货币”的提现。

微比特交易平台自今年6月上线。该平台网站公告称，微比特矿池（pool.viabtc.com）及云合约业务不受影响。所有微比特交易平台用户须在9月30日之前完成账户存留资金（包括人民币和“数字货币”）的提现，9月30日之后微比特交易平台网站（www.viabtc.com）将正式关闭，不再提供中国地区服务。

中国央行和工信部等多部委上周初下发关于防范代币发行融资风险的公告称，各类代币发行融资活动应当立即停止，已完成代币发行融资的组织和个人应当做出清退等安排，合理保护投资者权益，妥善处置风险。有关部门将依法严肃查处拒不停止的代币发行融资活动以及已完成的代币发行融资项目中的违法违规行为。

微比特交易平台公告具体安排为：9月25日停止注册、资产充值及所有交易对的交易；9月30日网站停止服务。

据该公司网站介绍，微比特（ViaBTC）成立于2016年5月，是一家专业的数字货币技术服务提供商，服务范围包括数字货币交易平台以及数字货币矿池、云挖矿合约等。微比特于2017年3月获得由比特大陆领投的2,000万人民币A轮融资以拓展交易业务，于6月正式推出数字货币交易平台。

中国互联网金融协会稍早称，各类所谓“币”的交易平台在中国并无合法设立的依据，不法分子也往往利用交易平台获取所谓“虚拟货币”以从事相关非法活动，存在较大的法律风险，近期大量交易平台因支持代币发行融资活动(ICO)已被监管部门叫停。（完）