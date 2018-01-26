独家：维亚康姆和CBS执行长探讨两家公司潜在合并--消息

路透1月25日 - 知情消息人士周四对路透表示，维亚康姆(Viacom)(VIAB.O)执行长Bob Bakish和美国CBS公司(CBS.N)执行长Leslie Moonves就两家传媒公司合并进行了探讨。

这次讨论是朝着双方可能再次合并迈出的第一步。消息人士称，两家公司董事会在接下来的几周将定期举行会议，料讨论潜在合并问题。

本月初两位执行长进行了初步讨论，但没有做出任何决定，不过这表明之前对两家公司达成潜在协议持保留意见的Moonves如今可能立场变得更加开放。

消息人士希望匿名，因为他们未获准对媒体讲话。维亚康姆和CBS未予置评。Shari Redstone的发言人也未予置评。

在公司控股股东、现年94岁的媒体大亨Sumner Redstone及其女儿Shari Redstone的敦促下，CBS和维亚康姆2016年时曾研究过合并但最终并没有结果。合并协商失败是因为CBS董事和Moonves处于对CBS股东的财务考量以及治理问题的担忧。

消息人士此前告诉路透，Shari Redstone继续与两家公司的高管就合并意向进行磋商；华特迪士尼(Walt Disney)(DIS.N)在12月宣布将收购二十一世纪福克斯(FOXA.O)的多数资产后，磋商加速。

CBS与维亚康姆若合并，将会在与有线电视和卫星公司谈判中具有更大话语权。

“现在规模事关重要，并且将来也是至关重要，”Shari Redstone去年秋季在一场午餐会上被问及CBS潜在合并事宜时表示。

CBS与维亚康姆合并后的市值将超过370亿美元。

消息人士表示，如果两家公司同意合并，Bakish料将在新公司担任一个高级职务。

维亚康姆股价周四收高1.4%至33.61美元，CBS收盘基本持平报59.27美元。(完)