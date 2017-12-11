焦点：全球酿酒企业争相竞购越南Sabeco股份--消息人士

路透新加坡/伦敦12月10日 - 据知情人士称，Thai Beverage (TBEV.SI)、百威英博(Anheuser-Busch InBev) (ABI.BR)、麒麟控股 (2503.T)等酿酒集团均准备竞购越南最大酿酒商Sabeco SAB.HM的股份；政府本周启动这笔规模50亿美元的出售交易。

资料图片：2015年5月，越南河内，越南酿酒商Sabeco的啤酒生产线。REUTERS/Kham

对Sabeco 54%股权的拍卖将是越南最大的私有化交易，为酿酒商提供了进入迅速增长的越南市场的机会。越南人口结构年轻化，并且具有饮酒文化。

在高度整合的全球啤酒市场，鲜有资产出售，因此Sabeco颇具吸引力。

知情人士称，泰国富豪苏旭明(Charoen Sirivadhanabhakdi)掌控的Thai Bev是一家强有力竞购方，因其熟悉越南体系，并且将Sabeco视为扩张国外市场的关键。

“他们多年来一直关注市场形势，非常渴望获得这项资产，”一位消息人士称。消息人士均要求匿名，因为他们未获得与媒体谈话的授权。

消息人士称，上个月Thai Bev一家子公司收购了某越南公司49%的股份，可能以本地企业的身份参与竞购Sabeco，使其相对于国际竞争对手具有优势。

Thai Bev暂时没有置评，但10月曾表示，渴望在越南等市场进行并购。苏旭明掌控的公司也持有越南Vinamilk VNM.HM 19%权益。

全球最大酿酒商百威英博的发言人称，该公司看重越南市场，长期内将发展越南业务。日本麒麟控股的发言人称正认真考虑选择方案。

其他潜在竞购方包括朝日集团控股 (2502.T)、生力集团(SMC) (SMC.PS)和喜力(Heineken/海尼根) (HEIN.AS)，但几位消息人士称，喜力已经在越南拥有可观业务，可能会旁观这场耗资不菲的交易，该交易对Sabeco的估值大约是其核心盈利的36倍，而路透数据显示，一些国际酿酒商的这一比值约为15倍。

喜力未回应置评请求。喜力持有约5%的Sabeco股权。

记者无法立即联络上朝日集团，但该公司社长9月对路透表示正在研究Sabeco。

生力集团总裁蔡启文(Ramon Ang)表示对竞购Sabeco有兴趣。麒麟控股拥有生力集团旗下生力啤酒约半数股权。

Sabeco的拍卖将于12月18日进行，希望持有25%或25%以上股权的竞购者需于拍卖进行前一周告知当局。

外资持有Sabeco股权的上限为49%。

由于该公司已有10%股权为外国实体持有，因此此次竞购者最多只能买入39%股权。

消息人士表示，无法控股可能使部分可能的竞购者迟疑。(完)