香港个股：创业集团拟收购瑞典Vimab，以拓展中国工业废水处理业务

路透香港12月27日 - 主要营环保及建筑业务的创业集团周三称，拟收购瑞典阀门服务及维修商Vimab Holding AB，以拓展于中国内地的工业废水处理业务。

据公告，创业集团同意收购Vimab的100%股权，代价约2.1亿瑞典克朗（约1.96亿港元），乃参照Vimab旗下各公司截至2017年12月底止年度的EBITDA总额（预期为3,000万瑞典克朗）的7倍厘定。

有关代价将由创业集团向卖方P.H.M Holding AB以及Friction Invest AB发行约5,274万股股份方式支付，发行价3.71港元较上周五收市价折让两成，交易完成后卖方将持有创业集团经扩大后股本约9.07%的股份。40%代价股份设有禁售期。

创业集团指出，洁净水匮乏一直为中国令人日益关注的问题，政府已就污染物监控实施有力的规范及监管，现时零液体排放规定在发电厂、煤炭、石化及医药行业等多个重工业板块强制推行，因此，对于罐体、管道及阀门服务及维修等的水处理供应链需求庞大。

公司并称，“Vimab拥有先进的科技专业知识及尖端机器及产品，专门为核电厂、石化及医药行业等重工业板块提供实地阀门服务及维修，而中国庞大的罐体、管道及阀门维修市场是Vimab服务的下一个进军目标。”

本地时间10:30，创业集团股价升2.16%，报4.72港元；大市恒生指数则升0.07%。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)